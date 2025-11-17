浩鼎新藥成功取得認定 激勵股價跳空開盤即收盤

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：浩鼎公司官網

新藥公司台灣浩鼎(4174)昨(16)日宣布成功接獲美國食品藥物管理局通知，旗下以TROP2為靶向的抗體藥物複合體新藥OBI-902，獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥」資格認定。使得今日浩鼎股價開盤即收盤，漲停鎖死在27.35元，漲停委買張數超過5000張以上。

OBI-902為浩鼎首款自主開發、採用醣位點專一性鍵結（site-specific conjugation）的新型ADC，是國內少數由本土團隊從機制設計一路推進至臨床試驗的ADC新藥。

公司表示膽管癌是一種罕見且高致死率的惡性腫瘤，在美國患者不到5萬人。依病程分期、組織型態與發病部位不同，其五年存活率僅約2%至23%，治療效果普遍不佳。目前美國FDA尚未核准任何專門針對膽管癌的ADC藥物，臨床可用療法相當有限，凸顯加速相關新藥研發的迫切性。

浩鼎已於今年8月在美國與台灣同步啟動OBI-902的一期／二期臨床試驗，主要鎖定晚期實體腫瘤患者。此次試驗旨在評估藥物的安全性、藥物動力學表現與初步療效。

▲圖片來源：CMoney 4172 浩鼎 K線圖

