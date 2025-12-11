《浪人47》導演詐騙Netflix上億元 有罪成立面臨最高90年監禁

導演卡爾艾瑞克林奇涉嫌詐騙Netflix共計1100萬美元，被判有罪。（圖／翻攝NBC news）

根據美國《紐約時報》報導，曾執導電影《浪人47》（47 Ronin）的好萊塢導演卡爾艾瑞克林奇（Carl Erik Rinsch），因涉嫌詐騙Netflix共計1100萬美元（約新台幣3.5億元）資金，遭美國紐約聯邦法院裁定成立，罪名包括電信詐欺、洗錢等多項罪名，林奇恐面臨最高90年的監禁。

檢方指出，Netflix原本預計投資影集《White Horse》，並陸續支付林奇約4400萬美元作為製作費。然而林奇在尚未完成製作的情況下，再度要求追加資金，Netflix基於信任，又撥款1100萬美元。不過這筆資金最後並未投入影集製作，反而被導演轉入個人帳戶後用於高額消費與投資。

根據檢方調查，林奇先將資金用於高風險投資，短時間內虧損約一半資金，之後又將剩餘資金投入加密貨幣市場並獲利，最後再將資金轉回個人帳戶。接著他開始進行奢華消費，包括購入五輛勞斯萊斯、一輛法拉利，並花費約65萬2000美元購買名錶與高級服飾。此外，他還購買兩張床墊共耗資約63萬8000美元，另花費29萬5000美元添購高級寢具與床單；也動用部分資金償還約180萬美元的信用卡欠款。

目前該部影集《White Horse》仍未完成製作，Netflix則對整起事件不予評論。林奇的辯護律師班傑明齊曼（Benjamin Zeman）則認為判決錯誤，並表示此案恐為藝術創作者與資方在創作與合約爭議中，帶來危險的司法先例。林奇的量刑將於明年4月宣判。

