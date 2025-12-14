《浪人47》導演詐騙Netflix上億元！豪買5輛勞斯萊斯、天價手工床 驚人「刑期」曝

《浪人47》導演瑞辛奇涉嫌詐騙Netflix上億元，狂買5輛勞斯萊斯、天價手工床墊，最高恐面臨90年監禁。示意圖／取自pixabay

曾執導《浪人47》的好萊塢導演卡爾.埃里克.瑞辛奇（Carl Erik Rinsch）因涉嫌詐騙Netflix高達1100萬美元（折合台幣約3.4億元），日前在曼哈頓聯邦地方法院被裁定電信詐欺、洗錢及非法資金交易罪名成立，最高恐面臨90年刑期。此案揭露了影視製作背後的財務亂象，也引發業界關注。

48歲的瑞辛奇於2013年推出首部執導作品《浪人47》，集結基努.李維（Keanu Charles Reeves）、真田廣之、淺野忠信與柴崎幸等美日大咖。雖然口碑慘淡，但仍讓他在影壇小有知名度。

Netflix委託製作影集卻挪用資金

綜合外媒報導，瑞辛奇在2018年至2020年初期間，受Netflix委託製作原名《White Horse》、後更名為《Conquest》的科幻影集。然而，他拿到製作費後，並未依約完成影集，而是將資金轉入個人證券帳戶進行投資交易。

追加資金後揮霍無度

檢方指出，Netflix先陸續支付約4400萬美元製作費，瑞辛奇在製作尚未完成時，再要求追加1100萬美元。而影集計劃於2021年被Netflix取消後，他將剩餘經費大肆揮霍，投資加密貨幣、入住加州與西班牙五星級飯店，甚至購買5輛勞斯萊斯、1輛法拉利及價值43.9萬美元的手工床墊。瑞辛奇辯稱，這些支出為拍攝道具，但仲裁員認定均與影集製作無關。

庭審辯稱：資金用於疫情拍攝

瑞辛奇3月在加州西好萊塢遭逮捕，庭審中他辯稱這筆1100萬美元資金是為了在新冠疫情期間維持影集拍攝運作，並進行第二季前期製作。

Netflix高層出庭作證反駁

多名前Netflix高層出庭指出，雙方僅同意製作一季影集，這筆追加資金應僅用於完成該季內容，但瑞辛奇未完成任何集數，導致Netflix全數認列5500萬美元投入為損失。

陪審團裁定罪名成立

曼哈頓聯邦地方法院陪審團於週四裁定瑞辛奇電信詐欺、洗錢及非法資金交易等罪名成立。媒體指出，他最高恐面臨90年徒刑，將於2026年4月宣判，但依量刑指引，實際刑期預料會較短。

