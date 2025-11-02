浪來Talk Show說出台東故事決賽！故事.笑聲.感動席捲波浪屋

【記者 朱達志／台東 報導】首屆「浪來 Talk Show」大賽於1日在台東波浪屋熱鬧登場並舉行頒獎典禮，現場氣氛熱烈、笑聲與感動交織。活動自8月開放報名以來，吸引多組民眾報名參加，最終共13位參賽者進入決賽。最終由李敬軒榮獲「金聲獎」(冠軍)、林廷瑀獲「銀語獎」(亞軍)，以及張詠涵獲「銅韻獎」(季軍)，由原民處長高忠雲及評審頒獎，展現滿滿敘事能量與文化創意。

臺東縣政府表示，「浪來 Talk Show」屬於每個人的說故事盛會。從青年創業歷程、長者部落記憶，到親子共演的趣味日常，每個聲音讓人感受台東獨有溫度與真誠。讓波浪屋成為被聽見、閱讀、感受的文化場域。

決賽邀請四位專業評審擔任，分別為資深跨領域企業顧問與培訓講師洪震宇、YouTube人氣創作者陳瑞莎、及原民處二位科長參與，依據「故事內容與文化連結性」、「創意與吸引力」、「語言表達與情感感染力」、「視覺效果」及加分項「故事行銷力」五大面向進行評分，最終選出前三名。

評審洪震宇提到，今年參賽作品有許多真實而動人的生命經驗，有人講述部落趣味故事，有人分享移居台東後的轉變與療癒，這些故事都讓人重新認識台東的多樣面貌。YouTuber陳瑞莎表示，每位參賽者都用最真實的樣子站上舞台，那份勇氣本身就很動人，並認為，舞台讓人看到說故事力量，也看到地方文化活力。

除了比賽，現場也同步推出「浪來書集」沉浸式展覽，以「故事」為主題串連原民繪本朗讀、部落選書、故事牆與互動集章活動，吸引民眾駐足參與，掌聲不斷，成為最具溫度的文化亮點。觀眾聽故事的同時，留下自己的文字與回應，成為人人共創的「聲音地景」。

原民處表示，「浪來 Talk Show」以故事為媒介，讓文化以更親近方式進入生活，也讓台東多元樣貌被更多人聽見。未來波浪屋將持續推出以「人」為核心的創意行動，讓更多聲音被看見、被記錄、被記得。活動詳情，請關注「台東波浪屋 FB 粉絲專頁」。

南島台東-臺東縣原民處：

https://www.facebook.com/aborigine089/

台東波浪屋：

https://www.facebook.com/Taitungstyle

台東部落食尚：

https://www.facebook.com/ttstylefood/

（照片記者朱達志翻攝）