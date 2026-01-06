浪凡佈局德州競技賽事 打造台灣最大錦標賽平台

浪凡網路科技（6165）宣布啟動全新內容戰略，正式布局德州競技賽事領域，目標打造台灣規模最大的德州撲克錦標賽平台，並引進多個國際知名德州品牌，推動台灣與全球賽事接軌。

為強化競技內容資源，浪凡攜手旗下資本額 9850 萬元的轉投資公司「綺麗之星整合行銷股份有限公司」展開前期佈局，將於今年 12 月首場官方錦標賽，預計將成為台灣策略競技年度最大規模的內容共聚點，並帶動跨平台轉播與賽事經濟成長。

綺麗之星自 2024 年即啟動女子戰隊計畫，結合直播主的社群影響力與國際競技鏈結，為浪凡未來擴大賽事規模奠定關鍵內容基礎。

浪凡指出，競技型德州撲克正以高速成長席捲全球，線上市場 2024 年估值已達 50～55 億美元，預期2030年前將呈倍數擴張，成為策略娛樂中最具商業爆發力的產業之一。這股趨勢也快速推進至亞洲，台灣更被視為其中最重要的重鎮之一。近年大型賽事蓬勃發展，單場比賽報名費動輒達數億元、參賽人數上看上萬，市場規模持續擴大。

浪凡看準全球撲克產業成長、內容化趨勢與直播經濟三大力量交會的契機，未來將導入跨媒體合作、直播挑戰賽及自辦錦標賽，推動賽事內容全面升級，促進產業正向發展，並讓台灣在國際競技舞台上建立更高能見度。

浪凡網路科技董事長王亦衡表示，德州撲克已躍升全球成長最快的策略型娛樂產業，而內容化、競技化與國際化正是下一個十年的核心趨勢。浪凡的佈局不僅止於賽事參與，而是以「直播社群 × 競技賽事 × 內容標準化」為核心，打造具規模與可持續性的華語競技娛樂生態。德州撲克在全球已形成成熟內容工業鏈，包括專業賽事直播、挑戰賽實況、國際聯賽、數據敘事與實境節目，內容可延展性極高，也與直播主的互動能力形成最佳結合。

王亦衡指出，戰隊在國際賽事累積的真實故事、競技數據與實戰曲線，將成為綺麗之星推動內容工程的核心素材。下一階段浪凡將推進四大產業方向：

1. 自建賽事品牌與賽制標準：打造台灣具代表性的國際級錦標賽。

2. 推出高頻直播挑戰賽：將德州競技內容「劇集化」、建立長期追隨者文化。

3. 深化跨媒體合作：與電視台、OTT、新聞及跨媒體平台合作，使台灣賽事得以跨平台、跨語系輸出。

4. 連結國際戰隊與指標賽事：讓台灣成為亞洲策略競技內容的重要樞紐。

