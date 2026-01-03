浪凡啟動庫藏股 浪LIVE進駐士林豪辦

元旦開工第一天，浪凡丟出2枚關鍵訊號彈，董事會決議通過新年度庫藏股買回計畫，並同步揭露集團總部將於2月正式進駐士林官邸生活圈，被市場解決為「治理、組織與成長節奏」全面對齊的重要轉折點。

根據公告，浪凡依法可買回股份金額上限為8.35億元，本次實際規劃買回約7,200萬元、1,000張股票，買回價格區間落在34至72元，用途明確鎖定「轉讓予員工」。浪凡強調，此次庫藏股並非短線財務操作，而是立基於穩健財務結構，透過股權機制深化人才留任與內部激勵，進一步強化公司治理與組織向心力。

獲利創高 體質轉強

從財報數字來看，浪凡的底氣並非空談。2025年前三季EPS（每股盈餘）達3.02元，較去年同期成長逾4倍，創下歷史新高；前三季合併營收24.06億元，年增12.6%，營業毛利率提升至29%，顯示營運結構與獲利品質持續優化。

若拉長時間，浪凡成長動能依舊穩定。2025年11月合併營收達2.57億元，年增11.82%；累計前11月合併營收29.39億元，年增12.96%，在整體消費與內容市場波動之際，仍維持雙位數年成長表現。

除資本面動作，浪凡同步啟動另一項關鍵布局：集團總部將於2月底進駐士林官邸生活圈。浪凡指出，這是象徵完成「資本治理、組織基地與內容戰略」3大關鍵拼圖，正式邁入集團化經營與下一階段成長週期。

浪凡董事長王亦衡直言，公司正處於從單一內容平台轉型為「內容科技生態系」的關鍵節點，整合AI賦能、IP孵化、直播與全域策展等多元能力，而新總部將成為這套戰略的實體中樞。

浪凡看好士林商辦商機，2022年瞄準「欣翰士林官邸」，至今砸近13億「打包多層」。（翻攝Google Map）

士林總部 成為內容整合基地

依規劃，士林官邸總部未來將整合集團管理中樞、內容製播、品牌展示與策略夥伴協作空間，成為推動內容整合與跨域合作的重要基地。旗下直播平台浪LIVE也隨之進駐，強化內容產製與商業化效率。

浪凡強調，本次庫藏股計畫係依相關法規，並考量最近期財務報表後所核准，實際執行將視市場狀況與公司資金調度彈性進行。法人認為，浪凡同時推進治理制度深化與組織基地升級，已清楚釋放公司邁入成熟成長階段的訊號，為後續年度營運表現與資本市場布局，提前鋪好跑道。