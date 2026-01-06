浪凡打造台灣最大德州競技賽事平台啟動國際級佈局 引進國際品牌打造華語最大競技內容平台
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
浪凡網路科技（6165）宣布啟動全新內容戰略，正式布局德州競技賽事領域，目標打造台灣規模最大的德州撲克錦標賽平台，並引進多個國際知名德州品牌，推動台灣與全球賽事接軌。為強化競技內容資源，浪凡攜手旗下資本額 9,850 萬元的轉投資公司「綺麗之星整合行銷股份有限公司」展開前期佈局，將於今年 12 月首場官方錦標賽，預計將成為台灣策略競技年度最大規模的內容共聚點，並帶動跨平台轉播與賽事經濟成長。
綺麗之星自 2024 年即啟動女子戰隊計畫，結合直播主的社群影響力與國際競技鏈結，成功在華語娛樂圈掀起話題熱潮，也為浪凡未來擴大賽事規模奠定關鍵內容基礎。
全球產值倍增推動競技化 台灣成合法策略撲克新中心
這是國內少見由上市公司主導的競技賽事與內容生態建設，象徵台灣德州競技市場正式邁入產業化階段。競技型德州撲克正以高速成長席捲全球，線上市場 2024 年估值已達 50～55 億美元，預期2030年前將呈倍數擴張，成為策略娛樂中最具商業爆發力的產業之一。這股趨勢也快速推進至亞洲，台灣更被視為其中最重要的重鎮之一。近年大型賽事蓬勃發展，單場比賽報名費動輒達數億元、參賽人數上看上萬，市場規模持續擴大。
伴隨合法推動與專業協會倡議，德州撲克逐漸從傳統觀感中轉型為結合策略思維、心理判斷與自律鍛鍊的智力競技活動。在透明賽制、ICM 排名制度與限時錦標賽等國際規範導入後，台灣競技撲克市場已朝健康、正向、符合法規的方向快速成形。
在此基礎上，台灣成熟的直播生態與內容創作者社群，使其具備成為「亞洲策略競技核心市場」的獨特優勢。浪凡看準全球撲克產業成長、內容化趨勢與直播經濟三大力量交會的契機，未來將導入跨媒體合作、直播挑戰賽及自辦錦標賽，推動賽事內容全面升級，促進產業正向發展，並讓台灣在國際競技舞台上建立更高能見度。
以內容力為核心 打造華語競技娛樂新生態
浪凡網路科技董事長王亦衡表示，德州撲克已躍升全球成長最快的策略型娛樂產業，而內容化、競技化與國際化正是下一個十年的核心趨勢。浪凡的佈局不僅止於賽事參與，而是以「直播社群 × 競技賽事 × 內容標準化」為核心，打造具規模與可持續性的華語競技娛樂生態。德州撲克在全球已形成成熟內容工業鏈，包括專業賽事直播、挑戰賽實況、國際聯賽、數據敘事與實境節目，內容可延展性極高，也與直播主的互動能力形成最佳結合。
啟動四大產業方向：推動內容標準化與國際串聯
王亦衡指出，戰隊在國際賽事累積的真實故事、競技數據與實戰曲線，將成為綺麗之星推動內容工程的核心素材。下一階段浪凡將推進四大產業方向：
1、自建賽事品牌與賽制標準：打造台灣具代表性的國際級錦標賽。
2、推出高頻直播挑戰賽：將德州競技內容「劇集化」、建立長期追隨者文化。
3、深化跨媒體合作：與電視台、OTT、新聞及跨媒體平台合作，使台灣賽事得以跨平台、跨語系輸出。
4、連結國際戰隊與指標賽事：讓台灣成為亞洲策略競技內容的重要樞紐。
浪凡規劃推出的直播挑戰賽，將成為台灣首個高頻率策略競技內容格式，使賽事具備劇集化追隨文化，並提高青年受眾的參與度。他強調，浪凡的角色不只是娛樂公司，而是推動產業治理、內容規模化與國際串聯的平台建設者。未來浪凡將以「內容力 × 人才力 × 生態力」為三大引擎，讓台灣選手與華語競技內容真正走向世界舞台，推動亞洲策略競技產業邁向下一個成長周期。
華麗戰力組合成軍：高人氣直播主展現心智對抗實力
戰隊於 2024 年年中成立，由隊長凱莉領軍，成員包括萍萍兒、林真亦、王宣、子涵、柯柯與知名網紅蕾拉。18 個月內累積近千場實戰經驗，以亮麗外型、穩健牌風與高度默契被譽為「華麗戰力組合」，並因話題度高受邀登上《玩很大》，播出後奪下收視冠軍，成功將策略競技運動帶入主流娛樂視野。
在國際舞台上，戰隊亦展現強大競技能量，積極征戰日本、濟州島等多國賽事並屢獲佳績；其中蕾拉於 2025 APT 菲律賓站奪下女子賽冠軍，成為台灣選手代表性亮點。亮眼表現不僅在競技圈快速累積聲量，也吸引年輕族群與海外社群關注，為台灣在國際智力運動中提升整體能見度。
