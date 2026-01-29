《浪姐》金晨被爆肇事逃逸「逼助理頂罪」 真相瞞1年粉絲反應兩極

大陸女星金晨。（圖／翻攝自金晨微博）

大陸女星金晨活躍於戲劇和綜藝領域，又因參加《乘風破浪的姐姐》展現超強唱跳實力，迎來事業第二高峰，之後還獲得夯劇《慶餘年2》的演出機會。豈料，金晨近日被爆料去（2025）年3月肇事逃逸，更要求助理頂罪，惡劣行徑引發熱議；然而，目前金晨方面尚未做出回應。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，有知情人士爆料指出，金晨在去年3月16日駕駛轎車行經浙江省紹興市柯橋區，不慎與其他駕駛發生交通事故；令人震驚的是，金晨在事發後並未留在現場處理，而是指派助理代為「頂罪」，自己則第一時間逃離現場，且涉嫌隱瞞真實情況以騙取保險理賠。

針對此項嚴重指控，金晨本人及所屬經紀公司截至目前為止尚未對外作出任何正式回應。這起爆料曝光後，當地執法機關已介入調查，紹興市交警部門在今（29）日證實，目前已將相關舉報內容交由該單位進行具體核實。相關人員補充說明，由於該起事故發生於去年，距今已近1年時間，相關記錄與真相的查證程序需要些時間，尚無法立即定論。

金晨過去以清新形象與精湛演技活躍於影視圈，如今捲入逃逸與騙保指控，不僅涉及道德層面，更觸及法律紅線。目前金晨粉絲和大陸網友對此反應兩極，部分網友認為應靜待交警調查結果，不應未審先判，但也有不少聲音譴責若屬實則應嚴懲。

