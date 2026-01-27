《浪姐》35歲女星助理遲到！拍桌飆罵：等了你1小時

娛樂中心／李明融報導

中國35歲女星趙櫻子因演出電視劇《因為愛情有多美》及《神鵰俠侶》走紅，2022年參加《乘風破浪第三季》（浪姐3）成為討論焦點人物。近日她在一次的直播中因為助理遲到，在鏡頭前面直接拍桌飆罵「等了你1小時」，再度掀起熱議。

《浪姐》35歲女星助理遲到怒了！拍桌飆罵畫面曝光：等了你1小時

趙櫻子直播工作過程中，對著遲到助理拍桌飆罵。（圖／翻攝自微博）









遲到一小時還辯解 趙櫻子：生氣讓我少活十年！





當時趙櫻子正在進行直播工作，因男助理遲到一小時，讓她忍不住當眾發火。助理當場辯解，稱是有朋友從遠方過來「只說了兩句話」才遲到。趙櫻子聽聞火氣更盛，反嗆：「就說兩句話，我等了你一個小時！」助理隨後又支吾其詞表示「我是遲到了幾分鐘，我忘記看時間了」。趙櫻子不滿工作進度因此延宕，提高分貝表示：「平時我不想生氣，我覺得一生氣就會少活十年，我不想生這個氣啊！」然而她越想越氣，最後當場重重拍桌，情緒幾近失控。

趙櫻子認為工作時間就該守在崗位上，遭網質疑這次發怒是在炒作。（圖／翻攝自微博）





助理道歉稱「常犯錯」 網抓細節吐槽：演技太假





趙櫻子認為工作時間就該守在崗位上，痛批「主要你工作沒到位，是不是你的問題？你給我用認真的態度說清楚！」她直言自己花錢請員工，卻每次都找不到人，忍不住感嘆「我的天啊！」眼看怒火難消，助理才趕緊道歉，並對觀眾解釋「姊姊私下很好的，是我做錯了，而且這是我經常犯的錯誤」。然而，這段影片曝光後，網友的反應卻相當兩極。由於趙櫻子過去曾有紅毯假摔、假求婚、聲稱未婚生子等爭議紀錄，不少人質疑這又是為了流量安排的劇本，紛紛吐槽「認真就輸了，誰罵人會一直盯著直播間看鏡頭？」、「如果是劇本，這演技比演戲時還好」。

原文出處：《浪姐》35歲女星助理遲到怒了！拍桌飆罵畫面曝光：等了你1小時

