《浪姐3》女星曾示愛陳曉！官宣小12歲暖男「買買買」追愛成功

趙櫻子在《長安諾》飾演賀蘭茗玉。（中天娛樂台提供）

大陸女星趙櫻子曾出演《愛在春天》、《神鵰俠侶》、《長安諾》等劇，也參加過話題綜藝《浪姐3》，憑藉亮眼外型累積不少關注。11日，她在直播中大方談起自己的感情生活，自曝目前正與一位小她12歲的圈外男友交往，還分享對方追求過程中「狂送禮」的貼心行為，立刻成為網路討論焦點。

趙櫻子近年轉往直播帶貨，卻也爭議不斷。這次她又在直播中公開戀情，大讚男友貼心、有行動力，追求方式完全是「買買買」攻勢，包括送上多件貂皮大衣等高價禮物。她強調男方不在意年齡差距，甚至直接讓男友在直播中露臉、與她親密互動。這次官宣與她過去多次拋出的感情話題形成鮮明對比，也讓外界更加好奇戀情的真實度。

消息曝光後，網友群起吐槽：「她有啥不是自爆的」、「炒一陣子、分手再炒一陣」「不知道又在炒什麼」、「天天夢到啥說啥」、「我以為會是很帥的小奶狗，結果完全看不出小12歲」，更有人直言：「什麼時候封殺她」。

事實上，趙櫻子過去就多次因「感情爆料」登上熱搜。她曾在直播暗示與成毅合作時「因戲生情」、男方對她「一見鐘情」；之後又指劉學義「曾暗戀自己」，並透露兩人是同學、有專屬暱稱，但兩位當事人皆未回應。今年7月，她又趁陳曉離婚後突然表示「多年前就對他有好感」。頻繁以曖昧爆料牽扯男星，加深網友對其炒作流量、帶貨引流的質疑。更巧的是，每次感情話題升溫，她的直播帶貨成績也隨之暴漲，「黑紅帶貨」幾乎成了標籤。

