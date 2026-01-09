《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味

記者林宜君／台北報導

近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》。（圖／翻攝自張曼玉IG）

港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。香港影后張曼玉近日被點名，疑似將加入中國綜藝節目《乘風2026》（俗稱浪姐7）。消息在網路迅速擴散，甚至傳出製作單位已與她洽談長達半年，「機票已確認」，引發粉絲與業界熱議。中國社群平台近日流出《浪姐2026》擬邀名單，其中所謂的「香港姐姐」包括張曼玉、萬綺雯、鄭欣宜、石榴姐與楊恭如等人，被形容為「歷來卡司最強」的一季。另有傳言指出，節目團隊為爭取張曼玉加盟，曾多次赴香港接洽，並開出不淘汰賽制、量身打造爵士風舞台，以及專屬樂隊伴奏等條件。

廣告 廣告

浪姐7名單。（圖／翻攝自微博）

事實上，張曼玉近年雖淡出影壇，仍不時以音樂人身分公開亮相。她在2014年以搖滾歌手身分登上北京草莓音樂節，即使當天風勢強勁，仍堅持上台演出。她曾坦言，在上海草莓音樂節的表現不盡理想，甚至幽默分享，曾嘗試上網搜尋避免走音的方法卻未能奏效，笑說：「我演了20部戲的時候也被說是花瓶，這次就請大家給我20個機會吧。」不過，當時演唱2首歌曲後，因天候與安全考量，主辦單位臨時中止後續演出。現場觀眾轉述，張曼玉僅來得及喊出「我不想停！」，演出便被迫中斷。由於張曼玉目前有經營小紅書帳號，近期湧入大量網友留言詢問是否參加《乘風2026》，本人始終未正面回應，網路上也出現「曼玉：機票已出」的迷因圖瘋傳。對此，中國媒體《揚子晚報》向芒果TV工作人員求證，對方僅低調回應「不知道此事」，未證實相關傳言。

更多三立新聞網報導

警察世家女兒挑戰父權！A-Lin笑稱「我拿麥克風更帥」 全場炸裂狂圈粉

「音樂才子」變毒販！羅啟聰製毒落網 粉絲怒喊：怎麼可能

不只官司纏身！爆料一環接一環 韓媒冷評朴娜勑：形象已判死刑

判5年半就能交代188次性侵？郁方痛批司法：出獄小孩都還不一定成年

