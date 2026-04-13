《浪姐7》3女星合唱「翻車大走音」 曾沛慈表情逐漸失控全被拍

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國選秀節目《乘風破浪的姐姐2026》(《浪姐7》)因主打全程直播、不修音掀起話題，未料最新公演舞台卻出現「走音翻車」，李小冉、唐藝昕與王濛合唱《心願便利貼》時，一開口的音準直接失控大走音，而曾沛慈在台下「表情逐漸失控」的畫面也全被捕拍下，意外成為網友們討論的焦點。

《浪姐7》11日播出首次公演下半場，由李小冉與唐藝昕、王濛共同演唱經典偶像劇片尾曲《心願便利貼》，但3人一開口便出現音準不穩狀況，整段表演被網友們狠虧宛如「大型車禍現場」、「史詩級抗憂鬱音樂」，更有人直言「聽他們唱歌根本要我的命！」、「一首歌被唱出3種版本...」相關片段迅速在網路上流傳發酵。

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沒想到，曾沛慈在台下觀看表演的反應也全被拍下，可見她從一開始的期待神情，表情管理逐漸失控轉為困惑，最後露出尷尬又不失禮貌的微笑，3段表情變化被封為「教科書級表情管理」，也讓網友們紛紛笑虧「曾沛慈忍得好辛苦，笑死！」、「我直接笑出聲！」、「她的表情已經說明了一切。」

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