浪子回頭包出「修復之粽」！更生人端午送愛創世 用雙手向被害人家屬贖罪

法務部長鄭銘謙(中)、台北地檢署檢察長王俊力(右)及更保台北分會主委林炳耀(左)，與更生人挽起袖子包粽。更生保護會台北分會提供



端午佳節將至，飄散的粽香裡，今年多了一股重生的溫暖力量。台灣更生保護會台北分會近日舉辦了一場特別的包粽活動。法務部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力及更保台北分會主委林炳耀皆親臨現場，與中華民國耕心希望協會的戒癮更生同學挽起袖子，合力製作「雅饌美味」南北粽，將過去的荒唐轉化為對社會的滿滿感恩，並送至弱勢更生家庭、獨居更生長者，以及創世基金會志工與植物人家庭，以實際行動回饋社會、傳遞溫暖。

從備料、包葉、炒內餡到最後的綁線，每一個步驟對這群曾誤入歧途的更生同學來說，都是自立的練習。「過去是社會拉我們一把，現在我們也想成為付出的人。」這群歷經毒癮、酒癮折磨的同學們，如今透過更保的陪伴成功戒治，並在技能訓練中習得一技之長。這顆粽子，不僅是他們職業訓練的成果展現，更是向社會遞出的一張「真誠謝卡」。

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法務部長鄭銘謙、更保台北分會主委林炳耀、台北地檢署檢察長王俊力(圖右至右)，親赴創世基金會為長期臥床的植物人加油打氣。更生保護會台北分會提供

這份溫暖的愛心，除了送往清寒與孤老更生人家庭，更跨越界線，傳遞給了創世基金會的植物人家屬。許多長期臥床的植物人，正是毒駕、酒駕等犯罪事件下的無辜被害者。更生人過去的成癮問題，曾對無數家庭造成無法挽回的破碎；如今，他們用親手做的粽子與點心回饋被害人家屬，正是「修復式司法」的體現——讓司法不再只是冰冷的處罰，而是用柔性的力量全面修復社會關係，承擔責任、彌補過錯。

為了實質減輕植物人家庭的照護與經濟壓力，本次活動更結合了元大文教基金會、東森慈善基金會、花仙子股份有限公司等民間資源。除了美味的粽子與烘焙禮盒，現場也募集了成人紙尿褲、防護墊、洗髮精及洗衣精等實用照護物資。希望透過公私協力的溫暖伸手，能在艾草飄香的端午節，為陷入困境的家屬帶來一絲喘息的空間與安慰。

這次活動除了美味的粽子與烘焙禮盒，現場也募集了成人紙尿褲、防護墊、洗髮精及洗衣精等實用照護物資，回饋被害人家屬。更生保護會台北分會提供

根據統計，我國在監受刑人中，違反毒品條例者高達四成，且再犯率高；公共危險罪入獄者中，也有超過六成具中重度酒精成癮。成癮問題、家人的不諒解與社會的異樣眼光，往往是更生人重返社會最大的阻礙。

為了不讓這群人因寸步難行而重蹈覆轍，台灣更生保護會在全台設立了32間安置處所，提供穩定的安身之所，並結合台北地檢署開辦技能訓練。透過安置處所與「庇護廚房」的雙管齊下，讓同學們在職業訓練與實習中儲備專業籌碼，為未來的自立與創業打下堅實基礎，真正走迷霧，重拾生活。

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