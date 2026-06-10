浪子回頭！毒駕男子為妻兒戒毒 新北分署同意分期繳罰鍰

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【記者張欽／台北報導】近年來毒駕肇事撞死人案件頻傳，毒駕行為更是猖獗，新北市一名毒駕挨罰未繳罰鍰的丁姓男子，日前接到行政執行署新北分署寄發的繳款通知後，立刻到新北分署告知書記官，自己已戒毒一段時間，才剛找到工作，月薪不高，還要養育2名幼兒，請求辦理分期繳納，並同意將名下轎車交給新北分署查封，展現還款誠意，新北分署考量丁男為妻兒戒毒，卻有浪子回頭之心，因此同意對方分期繳罰鍰。

新北分署指出，30多歲的丁男，2025年12月某日清晨駕駛小貨車行經新北市板橋區館前西路附近，遭警察攔檢後測試檢定吸毒，且駕駛不符他駕照種類的車輛，經新北市交通事件裁決處裁處12萬元罰鍰，並吊扣駕照及參加道安講習。丁男採分期繳交罰鍰，但只繳第一期6600元後就沒繼續繳，剩餘的11萬3400元於今年4月被移送新北分署執行後，書記官寄發傳繳通知，限丁男於5月18日前繳納。

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丁男接到新北分署傳繳通知後，立刻連絡書記官，並約定5月29日前往新北分署說明，丁男當天表示，當時在市場工作，因為拉K後開車，才會被臨檢查出毒駕，衛生局及社會局都有在追蹤其戒治狀況，且自此之後就沒再拉K，目前也剛找到人力派遣工作，尚在試用期間，工作收入不豐，妻子也正要進入職場，夫妻倆還有2名幼兒要養育，請求每月繳納3千元，並同意將名下轎車提供新北分署查封，以示還款誠意。

新北分署考量丁男經濟狀況後，同意他分期繳納，並先將車輛查封，確保丁男能按期繳納。新北分署也呼籲民眾，切勿酒(毒)駕，以免害人害己，萬一遭受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

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