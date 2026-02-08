浪子回頭「環島行善王」送愛心物資 李興文現身力挺

有「環島行善王」之稱的顏維勳(右)，今天舉辦發放愛心物資的公益活動，藝人李興文(左)現身力挺。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕有「環島行善王」之稱的顏維勳，今天在新北市板橋區倉後街的「行善麵店2.0」舉辦公益活動，針對板橋區17里、共120戶低收入戶家庭，發放白米、奶粉、麵條、水餃等民生物資，還能享有1碗熱騰騰的什錦湯麵，藝人李興文現身力挺，希望拋磚引玉，呼籲社會大眾關懷弱勢。

今年47歲的顏維勳年少時曾因鬥毆事件涉過失致死罪入獄，出獄後仍誤入歧途，因賭博、辱警、違反商標法等行為，多次進出監獄，某次又涉犯槍砲罪，神明託夢要他行善，事情就有轉機，後來法官裁定緩刑，讓他免於牢獄之災，他心懷感激並發願做善事，從2012年開始環島行善，開車走訪全台的教養院、育幼院等社福機構，贈送民生物資，也發起愛心待用麵活動，號召顧客為有需要的人捐贈1碗麵，讓弱勢族群獲得一頓飽餐。

顏維勳說，這次公益活動是發放民生物資給板橋區17里、約120戶的低收入戶家庭，包括白米、奶粉、肉鬆、醬油、水餃、麵條、洗衣精、仙草茶等，現場也會煮1碗湯麵，溫暖弱勢者的胃。

顏維勳表示，愛心待用麵已經持續13年，他和母親的麵店平均每月送出約800碗麵，尤其近幾年大環境不佳，物價飆漲、失業者變多，來領代用麵的人不少，雖然現在捐贈者沒有像一開始那麼多，有如曇花一現，但是他仍會堅持下去，如果連待用麵的創始店家都收起來不願意做，弱勢者真的會很辛苦，感謝「新北市好日子愛心大平台」持續號召其他店家加入，讓社會更和諧。

李興文說，他和顏維勳多年前在公益活動認識，他也了解顏維勳年輕時曾做出一些衝動的事情，後來願意改過向善、投身公益，雖然外表看起來很兇悍，卻有一顆溫暖的心，因此每次顏維勳舉辦關懷社會的活動，他只要時間允許就會共襄盛舉，俗話說「積沙成塔」，只要有更多人願意奉獻心力，愛心的力量一點一點匯聚，能讓社會更溫暖、美好。

顏維勳(右)是發起愛心待用麵的創始店家，善行持續至今13年。(記者賴筱桐攝)

顏維勳(左)舉辦公益活動，藝人李興文(右)主動到麵店幫忙。(記者賴筱桐攝)

顏維勳發放的愛心物資包括白米、麵條、水餃等，還有一碗熱騰騰的湯麵。(記者賴筱桐攝)

