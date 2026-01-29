「浪子歌王」資歷深過王傑！袁小迪被8位女神包圍 許志豪虧：差點掏小費出來發

袁小迪演唱最新專輯的新歌〈醉情話〉。中視提供

《綜藝一級棒》本週六（31日）祭出「愛的旋律轉圈圈金曲歡樂頌」，再度邀請「浪子歌王」袁小迪登場，不僅演唱最新專輯的新歌〈醉情話〉，更與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等8位女歌手合唱經典金曲〈情深深〉，華麗陣仗一字排開，氣場強大，讓袁小迪直呼從來沒有這樣幸福過，「有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。」許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」

袁小迪享「後宮級」待遇 8位女神簇擁合唱直呼太幸福

出道多年的袁小迪，早年以詮釋浪子情歌走紅，唱紅無數經典好歌，也因此被封為「浪子歌王」，資歷甚至比王傑還早。這回登上《綜藝一級棒》，不僅展現唱功，也用歌聲證明浪子情懷依舊動人。

節目中陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲〈愛〉，熟悉旋律一響，滿滿回憶殺，康康也為壯年版的「三小虎」給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久。」許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」

郭婷筠(左起)、陳怡婷、吳美琳帶來〈給我幾秒鐘〉。中視提供

壯年版小虎隊合體 陳隨意站C位藏私心

64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。因為是唱跳，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

而吳俊宏個人也挑戰蔡小虎的〈愛人醉落去〉，渾厚的嗓音，還搭配自然舞步，台下藝人都忍不住跟著一起搖擺，給他很高的情緒價值，然而賴慧如卻笑到不行：「他站出去其實不在拍子上，而且腳還會內八。」一語道破讓全場笑翻，但吳俊宏的獨特舞步自帶舞台效果，喜感指數破表。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。



