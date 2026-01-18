浪愛延續倡議 深化友善動物認養觀念

為在過年前幫流浪動物尋找溫暖歸屬，社社團法人台南市流浪動物愛護協會攜手丸市集及市議員曾之婕服務處，於1月17至18日在東區龍山里舉辦「友善動物浪愛延續」活動，期盼透過溫馨市集與認養宣導，讓更多流浪動物被看見、被疼愛。台南市長黃偉哲17日也親自出席活動，除了為浪浪們請命，呼籲大家以認養代替購買外，同時也邀請大家趁著假日攜帶家中毛孩到現場走走，逛逛市集，共度悠閒溫暖的週末時光。

市長黃偉哲表示，台南是一座充滿愛的城市，市民朋友對毛小孩、喵星人向來展現高度的關懷與責任感。毛孩們不只是一條生命，用一生陪伴人類成長，是家人般的重要存在，值得被善待與珍惜。另外他也呼籲大家，喜歡動物就請以認養代替購買，拒絕不當繁殖與買賣行為，讓愛心從認養毛小孩開始，進而擴及對所有動物的尊重與守護。

社團法人台南市流浪動物愛護協會表示，「友善動物浪愛延續」是為流浪動物而舉辦的溫柔盛會，為歡迎大家來現場走走逛逛，現場準備了二手好物、手作甜點，參加的民眾可以聽音樂放鬆心情；可以逛市集，挖掘喜歡的小寶物；也能帶著家裡的毛小孩一起出門散步。今天在現場台南市動物防疫保護處也提供寵物晶片植入、疫苗諮詢等服務，市民朋友帶著家中寵物就能在此悠悠然然度過一個愉快的一天。

南市府指出，活動現場同時提供流浪動物認養服務，歡迎有意飼養毛小孩、喵星人的市民朋友前來了解，期盼在農曆年前，透過大家的愛心行動，協助更多浪浪找到溫暖的家，也邀請市民踴躍參與活動，感受人與動物之間彼此守護的溫暖力量。

本日的活動攤位很多，吸引了許多市民朋友到現場，也有許多人一起帶著家中寵物到現場一同歡樂，市議員曾之婕、李偉智也都到場共襄盛舉。

資料來源:台南市政府