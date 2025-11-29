「浪愛一起走，幸福緊緊留」 漫步花蓮

記者李佩玲／綜合報導

由花蓮縣政府舉辦的「2025浪愛一起走，幸福緊緊留」將於12月7日在花蓮太平洋公園南濱段太陽廣場登場，活動除邀請民眾一起沿著海岸線漫步健走，現場也聚集超過50個特色攤位，涵蓋食農手作、療癒小點、親子闖關、草地音樂會等，打造一場屬於花蓮的海風嘉年華。

在花蓮的海風裡，用步伐留下幸福的痕跡，「浪愛一起走」活動邀請民眾與家人、朋友們一起沿著南濱至北濱的海岸線漫步，看浪花、聽風聲，只要完成4公里的健走，就能獲得完走禮、市集券，及摸彩券等，幸運兒有機會獲得50吋4K液晶顯示器、鋁合金摺疊車、不鏽鋼電鍋、運動水壺等好禮。

廣告 廣告

活動現場也聚集超過50個特色攤位，包括食農手作、療癒小點、能量補給，以及親子闖關、拍照打卡、草地音樂會等，民眾可在市集中探索花蓮的在地風味與手作氣息；另外，夜間則規劃有露天電影院播放《汪喵救援隊》，讓參加民眾在笑聲、海聲和電影的光影中度過美好的夜晚。

「2025浪愛一起走，幸福緊緊留」將於12月7日在太平洋公園南濱段太陽廣場登場。（取自花蓮縣政府網站）