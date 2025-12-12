浪浪受虐事件層出不窮 許淑華：該修《動保法》加重問責

寵物是人類的好朋友，如何以《動物保護法》保障寵物安全，各界關注。（示意圖／趙世勳攝）

台北市議員許淑華今（12）日表示，針對虐待寵物案件，現行最高法規是2年以下有期徒刑，但實務上非常多藥物甚至槍械虐待動物情況，若因此導致多隻動物身亡且情節重大者，應考慮合理提高刑責，以儆效尤。

虐待貓犬及不當飼養事件屢傳，民進黨立委郭昱晴對此與許淑華、苗栗縣議員陳光軒等人舉行記者會，呼籲政府盡速推動《動物保護法》修法加重刑罰問責。郭昱晴回顧，近期台北市一名女子涉虐待犬貓致死，還把多具貓屍裝入垃圾袋丟到垃圾車中震驚社會；此外苗栗縣一間犬舍也被爆出涉嫌不當飼養繁殖與割犬隻聲帶至少300隻毛小孩受害，在在都令愛寵人士心痛。

廣告 廣告

台北市議員許淑華（圖）認為現行法規對虐待寵物致身亡者罰則較難有效遏阻犯罪。（圖／CTWANT攝影組）

陳光軒則攤開法規指出，苗栗犬舍問題行為人早已觸犯《動保法》第25條該以刑事問責，但苗栗縣政府只以新台幣480.9萬元行政裁罰，力道是遠遠不夠。許淑華也附和指出，北市虐貓案早在6月時就已有民眾檢舉，如果主管機關多些警覺，真的有機會可以拯救這些貓狗，而地方動保機構牛步與飼主問責過輕，雙雙都該列入檢討。

許淑華也以近期親自處理的選民陳情案為例，一名北市游姓女子被控虐待多隻貓咪致死，但現行法規若為同一時間發生只能視為同一案，最高就是罰2年以下有期徒刑，呼籲中央該考慮《動保法》第25之1條規定加嚴，比方增訂使用藥物、槍械導致多隻動物死亡且情節重大者，該另行合理提高刑責，希望遏止犯罪。

《動保法》修法已由農業部提出，希望未來能更保障毛孩生活。（示意圖／方萬民攝）

與會動保律師顏紘頤則直指，現行的《動保法》有五大難處，從救援、處罰、沒入、送養、禁止再犯，他直指這些都難以澈底嚇阻犯罪。他舉例，法律處罰與沒入標準非常模糊，只規定營業場所可進行緊急救援，這樣民宅內的虐待行為根本難以即時制止，另外必須虐待到「造成傷害」才可處罰，如無明顯傷勢者便無法強制處分，這也讓一些施虐者有恃無恐。

農業部動保司副司長陳中興則回應，農業部目前已提《動保法》修法版本，未來將加重虐待動物致死刑責，還會賦予動保人員部分「司法權」，讓動保人員搶救受虐動物更即時。他強調，地方動保缺額大洞是老問題，會積極與各地方政府合作並盤整民間收容能量，確保動物福利。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了

北海道海灘「2000條沙丁魚擱淺」 當晚青森強震！網驚呼：地震前兆？

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚