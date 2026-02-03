浪浪逆襲！髒醜奶喵2年蛻變「五彩神仙貓」 網友驚呼：吃愛長大的顏值爆表

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

貓咪是有著高顏值卻個性高冷的動物。一隻米克斯白貓「瓜瓜」因外型亮眼在社群平台爆紅，飼主曬出牠如今的美照，並附上剛撿回時的對比照，反差驚人，讓網友直呼「顏值太犯規」。

一隻米克斯白貓「瓜瓜」因外型亮眼在社群平台爆紅。（圖／翻攝＠頂瓜瓜的漂亮主人小紅書）

小紅書博主「頂瓜瓜的漂亮主人」分享家中米克斯白貓「瓜瓜」的日常。牠擁有黑白相間的柔軟毛色、粉嫩小鼻子，以及一藍一黃的異色瞳孔，獨特卻和諧的外貌讓人一眼難忘。每當瓜瓜抬頭凝視鏡頭，專注又溫和的神情更讓飼主直呼「完全被眼神融化」。

除了高顏值臉蛋，瓜瓜身上還有不少小巧思。牠的黑色耳朵在不同角度下，內側竟浮現愛心形狀的毛色印記；尾巴尾端則是圓潤的黑色，與雪白臀部形成鮮明對比，宛如特別設計的裝飾。

令人驚訝的是，瓜瓜並非品種貓，而是兩年前在路邊被撿回的浪浪。飼主回憶，當時牠全身髒兮兮又臭，在悉心照顧下逐漸恢復健康與活力，最後蛻變成如今的「神仙顏值」。

如今的瓜瓜不僅生活安穩，更在網上收穫許多粉絲。飼主感性表示，能在那個時刻遇見瓜瓜，是一段難得的緣分。

