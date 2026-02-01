浪漫北橫櫻花季即將啟動 「2026北橫櫻花散步地圖」出爐

桃園復興區北橫櫻花季即將啟動，從1月下旬至3月下旬，山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等7種櫻花品種將沿著台七線接力綻放，桃園市政府推出「2026北橫櫻花散步地圖」，邀請民眾規劃一日遊或二日遊的賞櫻之旅。

去年櫻花照 。（圖／桃園市政府提供）

台灣原生種山櫻花與枝垂櫻將率先登場，山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植。枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路。這兩種櫻花品種預估在1月底陸續綻放，預期2月初會盛開。

2月上旬至3月下旬北橫櫻花盛開不間斷，復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬迎來盛開期。2月中旬開始，比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻將熱烈綻放。

2月底至3月中下旬，上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻登場，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。觀旅局局長陳靜芳指出，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖。欲知道最新花況資訊者，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自2月1日起每週更新最新櫻花花況資訊。

2026北橫櫻花散步地圖 。（圖／桃園市政府提供）

