浪漫喜劇《春日狂熱》哪裡看？ 安普賢爆肌「刺青包手」Man度破表！狂勾女老師李主儐心動爆棚 共譜「反差羅曼史」｜集數、更新時間一次看
【文/少女心文室】進入2026年，不少一月新劇陸續開播囉！最新劇《Spring Fever》/《春日狂熱》在正式首播1、2集！該劇由男女神安普賢、李主儐主演！劇情改編自白敏雅的同名網絡小說，由《君主—假面的主人》、《和我老公結婚吧》的朴元國導演執導，首開播就有不錯的收視成績，第2集創下4.605%收視率，刷新電視劇自身最高收視紀錄！而海外線上看OTT平台則由Prime Video上線公開！
🍿《春日狂熱》/《Spring Fever》韓劇線上看
播出平台：Prime Video
開播時間：1月5日
更新時間：每週一二
集數：12集
1.韓劇《春日狂熱》線上看：爆肌安普賢狂勾女老師李主儐！共譜「反差羅曼史」
《Spring Fever》/《春日狂熱》改編自人氣網路小說，講述在首爾受傷後來到鄉下的尹春作為交換教師開始了新的生活，對一切都表現出冷漠無感的態度，但逐漸敞開心扉的浪漫愛情故事。安普賢飾演JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」，身材魁梧+刺青風格，讓人有壓迫感，但實際上熱情開朗、體貼且心地溫暖的男人。李主儐飾演新秀高中的交換老師「尹春」，帶著不可磨滅的傷痛從首爾來到鄉下的她，透過與宣在奎一次次的接觸互動，漸漸敞開心扉露出幸福的微笑。
2.韓劇《春日狂熱》線上看：安普賢「刺青包手」Man度破表！有著不為人知的過往！
37歲安普賢近幾年陸續演出眾多夯劇，包括《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》、《柔美的細胞小將2》、《獵鑽緝兇》、《今生也請多指教》、《財閥X刑警》等作品，新作也將以《春日狂熱》、《神之珠》等電視劇作品回歸！安普賢在《春日狂熱》飾演JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」，安普賢破格打造「刺青包手」造型！宣在奎的形象身材魁梧+刺青風格，讓人有壓迫感，甚至還有人以為他混黑道幫派，但實際上宣在奎體貼又擁有溫柔善良的心，是個溫暖又幽默的男人，人生重心長期放在撫養姪子宣漢潔身上，因此有「姪子傻瓜」的稱呼，對姪子的學校老師尹春可以說是一見鍾情，然而，宣在奎過去曾發生不願對外提及的個人經歷，使其在面對情感關係時產生猶豫。
3.韓劇《春日狂熱》線上看：昔日校園人氣女神李主檳，隱藏傷痛過往在鄉下低調任教！
36歲李主儐先前曾出演《前輩，那支口紅不要塗》、《紙房子：韓國篇》、《醫法刑事》、《月水金火木土》、《戀愛大戰》、《離婚保險》、《十二使者》等作，而李主儐先前在《淚之女王》飾演「千多惠」演出也讓觀眾印象深刻！李主儐在最新作《春日狂熱》飾演「尹春」為信受高中的交換教師，在首爾經歷無法治癒的傷痛後來到鄉下新水邑，逐漸轉為自我封閉，主動與人群保持距離，選擇低調生活。學校任教期間，因學生宣漢潔而與其監護人宣在奎產生交集，在起初對其行為與外在形象抱持警戒與距離，但隨著互動增加，逐漸出現情感變化，尹春遇到宣在奎後開始敞開心扉露出笑容！安普賢與李主儐將演繹截然不同的反差人設，碰撞出充滿趣味又心動的甜蜜羅曼史！
4.韓劇《春日狂熱》線上看：車瑞元與安普賢、李主儐關係錯綜複雜...三角戀剪不亂理還亂
34歲車瑞元先前出演過《繼承者們》、《20世紀少男少女》、《富家公子》、《青春月譚》等電視劇作品！而車瑞元在《春日狂熱》飾演律師「崔利俊」具備菁英背景，行事風格理性且自信，他與男女主角都有不同緣份，崔利俊與宣在奎曾為關係密切的友人，後因未公開的事件關係破裂，轉為對立狀態。其後為追查過往事件的真相，時隔多年來到信受邑，此行目的包含確認在奎突然失蹤的原因，以及與相關金錢糾紛與案件真相有關的問題。對於在奎目前的生活狀態抱持複雜態度，並將重心放在釐清事實與責任歸屬。在調查過程中，因與尹春產生交集，使其原本單一的行動目的出現變化！
5.韓劇《春日狂熱》線上看：校園學生CP黨！趙俊英與李在仁帶來純愛青春戀曲！
23歲新生代男演員趙俊英，過去演出網劇出身，近期出演《芭妮與哥哥們》、《靈魂手指》等作品，在《春日狂熱》飾演「宣漢潔」為信受高中學生，長期保持全校第一名的成績，學業表現優異，自幼由叔叔宣在奎撫養長大。宣漢潔與同學崔世真存在競爭關係，兩人預計會發展校園純愛羅曼史！21歲李在仁曾出演《Racket少年團》、《夜幕降臨》等作品，在《春日狂熱》飾演「崔世真」為18歲信受高中學生，學業成績長期位居全校第二名，被要求以取得全校第一名為目標，因此與漢潔形成長期競爭關係，世真對漢潔抱持強烈對立情緒，但隨著兩人互動增加，其對競爭關係的看法逐漸產生變化！
以上就是《春日狂熱》5大看點整理！安普賢與李主儐共譜甜蜜反差戀曲，也有校園小清新CP可以看，喜歡輕鬆浪漫喜劇的朋友們別錯過！《春日狂熱》在台由Prime Video獨播，每週一、二晚間更新新集數！
