浪漫成長喜劇《給你宇宙》2/4上線！裴仁爀X盧正義共同扶養「侄子」意外激撞出「偽父母」愛情火花！

《給你宇宙》裴仁爀、盧正義海報

【文/少女心文室】2月不少新劇展開宣傳，其中一檔浪漫成長喜劇《給你宇宙》引起了許多劇迷們的注意，因為該劇不僅聚焦在愛情線上，還有加上有BABY的親情線發展，題材可以說是相當新穎！《給你宇宙》是一部浪漫成長喜劇，由裴仁爀、盧正義、朴栖含主演，《你好？是我！》、《戀慕》導演李炫錫執導，編劇秀珍執筆，近期公開了劇照、海報、預告等內容，海外由2/4 HBO Max獨家上線首播！

《給你宇宙》海報

《給你宇宙》劇情講述兩位原本互相厭惡的姻親男女因一場意外失去各自的兄弟姊妹後，被迫共同撫養僅 20 個月大的侄子「宇宙」。隨著帶娃生活混亂展開，兩人從尷尬同居、磨合衝突到逐漸互相理解、共同成長，並在育兒過程中產生情感變化，體驗親情與愛情的交織，沒有經驗的兩人面對育兒混亂、生活磨合以及彼此過往的心結，逐步理解對方並學會接受與依靠，兩人共譜「偽父母羅曼史」，而育養小BABY的題材新手爸媽或許看了會心有戚戚焉！

《給你宇宙》裴仁爀、盧正義海報

27歲新生代演員裴仁爀，先前演出《我的室友是九尾狐》、《遠看是蔚藍的春天》、《為何是吳秀才》、《Cheer Up》等劇累積高人氣，近期則一連出演3部古裝韓劇，包括《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《Check-In 漢陽》等作品，展現百變樣貌！而裴仁爀最新作以現代劇回歸，將主演《給你宇宙》飾演「宣泰亨」是一名攝影師助理，看似灑脫自在，但內心隱藏著不易被看見的情感與過去，隨著育兒挑戰展開，與姻親禹賢真因撫養侄子宇宙的問題發生衝突，最終在共同撫養宇宙的同居生活期間墜入愛河。

《給你宇宙》裴仁爀劇照

24歲新生代女演員盧正義，過去是童星演員出身，盧正義過去演出作品多以少年時期還有學生角色居多，讓她嶄露頭角的作品是在2020年演出的夯作《重返18歲》，以及在2021年演出《那年，我們的夏天》女二角色，精湛演技讓她人氣爆發！去年也主演也暗黑校園青春劇《名校的階梯》回歸，去年也主演了《芭妮與哥哥們》，而盧正義最新作擺脫學生妹角色，在《給你宇宙》飾演「禹賢真」夢想過著平凡的一天而努力的就業準備生，賢真正準備就業，原本努力追求自立生活，卻突然被捲入帶娃與與姻親同居的混亂生活，面對壓力與情感挑戰也逐步成長！

《給你宇宙》盧正義劇照

