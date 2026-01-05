浪漫新作金宣虎配對高允貞 《愛情怎麼翻譯？》碰跨國三角難題

金宣虎（左）與高允貞將在劇中談一場跨越語言的浪漫戀情。（Netflix提供）

Netflix今（5日）釋出韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》的正式預告，影集將於1月16日於Netflix全球獨家上線。邀請觀眾與金宣虎、高允貞一同感受令人屏息的異國景色，使他們更加靠近彼此，卻時而在理解對方的過程中受到挑戰的「浪漫之旅」。

正式預告深入描繪沉穩、專業且精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與享譽全球、努力向他靠近的頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的愛情故事。隨著這段旅程展開，兩人穿梭於韓國、日本、加拿大與義大利如畫般的風景之中。有時，他們願意敞開心房；有時，卻又撞上一道道無形的高牆。浩鎮能輕鬆翻譯各種語言，卻發現茂熙的心是最難解讀的；而茂熙雖然被世界各地的粉絲所愛，卻始終難以表達自己的愛意。

韓劇《愛情怎麼翻譯？》絕美主海報釋出。（Netflix提供）

預告中也透露出，與茂熙一同參與實境節目、號稱日本浪漫王子的黑澤博（福士蒼汰飾）對茂熙的情意，使逐漸靠近彼此的浩鎮與茂熙陷入出乎意料的跨國三角關係。這中間的三角關係 身為口譯員的浩鎮會如何選擇？是否會堅守他的專業，如實翻譯黑澤博對茂熙的表白？

而最新釋出的主海報中，呈現浩鎮與茂熙身處義大利的畫面，兩人之間寫滿了各種語言的「愛」，凸顯出他們最想學會及渴望理解的語言其實是彼此的心。

