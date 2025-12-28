浪漫歸零！1700萬賓利變「沙灘困獸」7小時才脫困…驚人維修費用曝光

社會中心／洪正達報導

賓利三門跑車受困觀夕平台，百萬豪華越野車協助救援也一起受困。（圖／台南道路救援（張家班）提供）

台南相當知名的景點觀夕平台27日下午發生一起離奇事件，一輛要價1700多萬元的賓利轎車不知何故衝進沙灘後動彈不得，但駕駛為了想脫困加足油門，但原本就柔軟的沙灘反而讓賓利越陷越深，後來甚至找來3百萬元車價的豪華進口越野車救援也雙雙受困，後續經過專業的拖吊業者協助，直到深夜11點左右才順利脫困，由於避震系統及傳動系統損壞，維修費用上看40萬元。

一起受困沙灘的救援車。（圖／台南道路救援（張家班）提供）



據了解，當時白色的三門賓利不知何故衝進觀夕平台沙灘上，並當場受困其中，但駕駛想脫困卻緊踩油門導致車輪越陷越深，後來更找上駕駛豪華越野車的友人協助脫困，用拖吊繩互相綁住後準備拉車，但該名駕駛似乎也不懂沙灘脫困技巧，導致2台車一起受困，相當無奈。

廣告 廣告

有目擊者指出，當時越野車準備拉動時，才移動一點距離也身陷沙灘中，原本賓利駕駛想帶著沙灘椅悠閒的觀賞日落，但如今愛車受困大敗興致，最後只能躺地觀星等待救援。

專業的拖吊業者來，也花費近7小時才將動彈不得的賓利救出。（圖／台南道路救援（張家班））提供

後來有專業的拖吊業者趕到現場後，也花了近7小時才順利將2車拖出沙灘，其中賓利的保險桿、傳動軸、避震系統都已損壞，維修費經估價後上看40萬元；此外，有民眾指出該車掛著營業牌，但是否為租賃車輛無法確定，但有一點肯定的是，經過這次事件後，駕駛應該不會想再來一次。

更多三立新聞網報導

台南男嬰疑遭虐！就醫發現「腦出血」院方急通報 2涉案褓姆羈押禁見

藉機問話下秒「手機伸裙底」人妻嚇傻！警方獲報來嘆氣…竟然是自己人

強盜順便性侵女屋主！惡狼關12年出獄手癢入侵民宅…女屋主外出躲過一劫

安泰醫院大火9死「評鑑卻過關」衛福部坦言制度要改 明年起跨部會稽查

