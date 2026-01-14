浪漫相遇！彰市8公頃波斯菊、向日葵花田 賞花到2月

彰化市彰草路123巷旁大片面積波斯菊盛開。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所延續每年備受歡迎的春季花海活動，今年以「Bloom彰化-浪漫相遇」為主題，再次攜手在地農友，在稻作收割後的彰草路123巷旁(彰草路與金馬路交叉路口農田)，精心種植大片波斯菊、百日草與向日葵，打造超過8公頃、繽紛多彩的浪漫花田，賞花期延續到2月上旬，市長林世賢邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇。

林世賢表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特的魅力。今年市公所將於17日在花海入口處舉辦「Bloom彰化-浪漫相遇」活動，規劃多元展演與體驗內容，其中下午3點將開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，讓大小朋友親手走進田間，感受收穫的樂趣，以及設置美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過一個美好而浪漫的假日時光。

活動當天除了有絕美花海可盡情拍照、打卡，還安排一系列趣味與體驗兼具的節目，包括有幼童律動演出、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射，以及拔蘿蔔體驗。此外，今年更特別於花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐活動，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食。

盛開的向日葵歡迎大家來遊賞。(記者湯世名攝)

花海農田內小朋友愉快地享受騎馬樂。(記者湯世名攝)

