浪漫秋冬風情／台中后里、南屯、太平落羽松綠轉金紅
【記者陳世長台中報導】入冬時節，台中市各地落羽松林陸續換上冬季新裝，展現浪漫秋冬風情。其中，后里環保公園落羽松林自10月率先轉色，吸引眾多民眾前來拍照打卡；南屯文心森林公園也在11月染上金黃秋意，為城市景色增添詩意氛圍。此外，建設局長陳大田推薦私房賞景秘境「太平苗圃落羽松林」，成片樹林隨風漸變，由綠轉金，再染橘紅，宛如童話場景般夢幻迷人。市府秉持市長盧秀燕「讓城市幸福蛻變」的施政理念，歡迎民眾把握秋日好時光，漫步落羽松林間，感受台中秋冬獨有的浪漫風景。
陳局長表示，落羽松為變葉喬木，隨氣溫變化葉片會從翠綠轉為金黃、橘紅，是秋季最具代表性的景觀植物之一。后里環保公園內的落羽松林，是市府多年推動綠美化成果的亮眼代表。自十月底開始轉色以來，園區景致日漸繽紛，吸引不少親子同遊、情侶漫步與攝影愛好者造訪，成為秋季最受歡迎的休憩據點之一。而南屯文心森林公園的落羽松也在11月開始換色，搭配園區寬闊草坪與步道景緻，讓民眾能悠閒散步、放鬆身心，享受秋冬限定的城市風景。
陳局長進一步說明，位於太平區的「太平苗圃落羽松林」更是隱藏版賞景秘境，園區內栽植上百株落羽松，林木排列整齊、倒映水面，隨季節光影變化呈現不同層次的色彩，景致如畫。每到入冬時節，樹梢自綠轉金，再漸染橘紅，搭配藍天白雲，宛如置身歐風童話森林，吸引不少攝影愛好者專程前往取景。
建設局補充，歡迎市民把握時序造訪各地落羽松林，欣賞不同階段的色彩變化，體驗台中秋冬的自然風光。也呼籲民眾賞景之餘，共同維護環境整潔，不破壞植栽、不隨意棄置垃圾，讓自然之美得以永續留存，讓「幸福城市」的四季風情在台中綻放。
