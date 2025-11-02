浪漫秋宴登場！中市都發局與西區公所野餐日 國美館草地閱讀共度悠閒樂趣

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】都發局與西區區公所辦理「2025台中市西區市民野餐日活動」今（2）日在國立臺灣美術館大草地舉辦，市府副秘書長林育鴻、都發局長李正偉、西區區公所區長王瑞嘉在現場與市民同歡並分享好書草地閱讀；市民朋友帶著野餐墊及餐點，在草地上享受秋日閱讀的美好時光，活潑好動的小朋友們入神的在草地上聆聽繪本說書，大家一起度過悠閒的假日時光！

台中市都發局長李正偉致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局長李正偉表示，都發局攜手西區區公所精心規劃這次西區場次活動，現場有各式主題區域包括「好書交換．草地閱讀」、「尋找藝術」等，透過互動讓不同年齡層的市民朋友徜徉書海，認識國立臺灣美術館蒐藏的藝文雕塑，闖關成功的市民還可以獲得主辦單位準備的園遊券，在現場兌換美味餐點，讓野餐氛圍更加熱絡。

都發局表示，台中市辦理「市民野餐日」已邁入第4年，活動獲得市民的熱烈好評。（圖/記者廖妙茜翻攝）

市立圖書館大墩分館也共襄盛舉，除了在野餐日現場辦理「草地圖書館」，讓市民可以現場借閱，享受草地閱讀的怡然樂趣，更串連好書交換活動，鼓勵市民帶來家中閱讀完畢的書本，透過交換活動，拓展好書的受眾群體，將閱讀的樂趣無遠弗屆的傳播。

浪漫秋宴登場，台中市都發局與西區公所野餐日，今2日於國美館草地閱讀分享悠閒樂趣。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局表示，台中市辦理「市民野餐日」已邁入第4年，活動獲得市民的熱烈好評。今年維持去年「區區都有野餐日」的辦理方式，活動當日秋高氣爽，天朗氣清因此參與人數再創新高；加上都發局在國立美術館現場搭建吸睛的藝術帳篷，營造滿滿野餐氛圍，光是上午時段就吸引超過600多人盛情參與，下午時段陸續有輕音樂藝人的吉他及音樂演出。

都發局長李正偉表示，這次精心規劃西區場域，有各式主題區域包括「好書交換．草地閱讀」、「尋找藝術」等，深受市民喜歡。（圖/記者廖妙茜致攝）

都發局補充，此次野餐日特別邀請在地社區規劃師的夥伴分享社區灶腳的私房美食，也推廣在地美食的食農教育理念，鼓勵市民朋友一起節能減碳。此外，國美館的野餐活動盛宴，特別感謝副秘書長林育鴻蒞臨指導，以及西區區長王瑞嘉共同主辦，在地里長、市政顧問及西區周邊里民共同協助舉辦這場秋日饗宴。

2025台中市都發局與西區公所野餐日，in國美館今2日登場，與市民一同草地閱讀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日活動，包括台中市不動產開發商業同業公會理事長謝麟兒、大台中不動產建築開發商業公會白洪章秘書長、台中市建築師公會理事長虞承宗等人，率同各公會理監事及會員代表，張彥彤議員服務處代表及在地的栗藍倩里長及西區各里長也都熱情參與，來賓和市民們紛紛表示今年在國美館的草地上舉行，很有國外草地音樂會的悠閒氛圍，活動內容也很文青休閒，很期待明年的活動。