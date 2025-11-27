浪漫純白馬車加重機 陸軍聯合婚禮無人機精準遞送定情戒指
陸軍司令部今天（11/27）舉行聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，並與後備司令劉協慶中將、憲兵指揮官鄭禎祥中將等一起見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生的重要時刻，現場還出動浪漫的純白馬車、雄壯的憲兵重機車隊，更有新人使用無人機將定情婚戒精準遞送給新娘，展現陸軍弟兄們活潑的一面。
由於本次聯合婚禮共有國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等近百對新人，因此，除了由呂坤修司令擔任證婚人之外，陸軍副司令李天龍中將、張台松中將擔任雙方主婚人，後備司令劉協慶中將、憲兵指揮官鄭禎祥中將擔任雙方介紹人，為這93對新人完成終身大事。
新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，在現實生活中呈現，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫了!」搭乘馬車的裝甲584旅蔡宗鵬少校伉儷表示，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。
新人伉儷擔任婚禮歌手
原創歌曲揭開幸福序幕
此外，本次聯合婚禮，除了延續過去安排官兵現場演場的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲《我答應你》等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人們和與會嘉賓一同隨著音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍，為婚禮活動揭開幸褔洋溢的序幕。
陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。
本次聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。
更多太報報導
經濟部聚焦5大國防產業布局 龔明鑫：10萬架無人機讓台廠練兵
戰力計畫採購已與美協調 顧立雄坦言已確認軍購品項及期程
海鯤潛艦第4次出海測試 台船「奮進魔鬼魚」無人艇伴隨
其他人也在看
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境王世堅
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄也表示，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的的期程，將從明（2026）年到2033年。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪時強調，美國已經要求所有自由民主的盟邦提升國防經費，並盼在野黨能夠理解我們國家現在的存在，「一起為台灣的安全一起來努力。」民視 ・ 1 天前
賴清德投書華郵！欲提升國防預算嚇阻北京
[NOWnews今日新聞]美國《華盛頓郵報》25日刊出我國賴清德總統投書，賴清德強調致力於以堅實、果斷的行動來捍衛安全與主權，將大幅提升國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。並特別感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅
總統賴清德今（11/26）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，賴清德致詞時宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。太報 ・ 1 天前
投書《華郵》感謝川普！ 賴清德宣布「增1.25兆國防預算」：打造台灣之盾
總統賴清德昨（25）日在美國《華盛頓郵報（The Washington Post）》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題發表專文，向國際社會說明台灣在面對中國軍事擴張下的應對策略。賴清德強調，政府近期將提出規模高達400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算案，並承諾在2030年前把國防預算提高到GDP的5%，展現守護台灣主權與民主的決心。賴清德指......風傳媒 ・ 1 天前
美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作
記者賴名倫／綜合報導 「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警青年日報 ・ 17 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 6 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 7 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 9 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前