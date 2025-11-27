浪漫純白馬車加重機 陸軍聯合婚禮無人機精準遞送定情戒指

陸軍司令部2025.11.27舉辦聯合婚禮，由純白馬車帶領車隊，載送新人們，展現浪漫氣息。陸軍司令部提供



陸軍司令部今天（11/27）舉行聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，並與後備司令劉協慶中將、憲兵指揮官鄭禎祥中將等一起見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生的重要時刻，現場還出動浪漫的純白馬車、雄壯的憲兵重機車隊，更有新人使用無人機將定情婚戒精準遞送給新娘，展現陸軍弟兄們活潑的一面。

由於本次聯合婚禮共有國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等近百對新人，因此，除了由呂坤修司令擔任證婚人之外，陸軍副司令李天龍中將、張台松中將擔任雙方主婚人，後備司令劉協慶中將、憲兵指揮官鄭禎祥中將擔任雙方介紹人，為這93對新人完成終身大事。

新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，在現實生活中呈現，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫了!」搭乘馬車的裝甲584旅蔡宗鵬少校伉儷表示，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

新人伉儷擔任婚禮歌手

原創歌曲揭開幸福序幕

此外，本次聯合婚禮，除了延續過去安排官兵現場演場的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲《我答應你》等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人們和與會嘉賓一同隨著音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍，為婚禮活動揭開幸褔洋溢的序幕。

陸軍聯合婚禮2025.11.27舉行，有新人使用無人機遞送定情婚戒。陸軍司令部提供

陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

本次聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。

