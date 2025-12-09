浪漫耶誕來襲！新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝燈飾亮燈

新莊中港大排燈飾將在13日正式點燈，河廊下設置雲朵造型燈飾相框，是耶誕氣氛滿滿的必拍景點。（新北市政府水利局提供／吳嘉億新北傳真）

耶誕佳節將至，新北市政府水利局於新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺的立體聖誕花束，將在本周六（13日）17時正式點亮，邀請民眾前往拍照與打卡，體驗河岸的浪漫耶誕氛圍，共度迷人的耶誕時光。

新北市政府水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，特別在沿線布置多款節慶燈飾；除了有五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。

廣告 廣告

蘆洲鴨母港溝燈飾將在13日正式點燈，鴨母港溝文化廣場設置有立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。（新北市政府水利局提供／吳嘉億新北傳真）

新北市政府水利局說明，中港大排河廊沿線的行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫的深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。燈飾將自13日起，每天17時至22時亮燈。

更多中時新聞網報導

吳申梅破粵語 要紙巾來湯匙

世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭

周杰倫阿信F3強強聯手出新曲