浪漫耶誕嗨跨年 來高雄度佳節

11月底，高雄耶誕生活節溫暖點燈，中央公園化身夢幻耶誕小鎮，為冬末熱血且浪漫的活動揭開序幕，高雄耶誕生活節、高流耶誕趴、民國115年高雄跨年晚會將輪番登場，邀請全國旅客來高雄感受最溫馨、最活力的節慶氣氛！

高雄耶誕生活節自即日起至115年1月4日，在中央公園每晚5點30分到12點亮起絢爛光海，12組燈光裝置與26公尺「光之耶誕樹」打造童話般場景。每周末規畫主題市集，12月20日至24日耶誕黃金周更邀請「落日飛車」、「滅火器」、「麋先生」帶來最強音浪，與市民共享幸福的城市祝福。

高雄流行音樂中心同步推出「高流耶誕趴」，近5樓高的巨型耶誕樹「金勾TREE」照亮愛河灣，絕美海景搭配舞台演出、市集美食，浪漫感直線上升。

壓軸登場的高雄跨年晚會「雄嗨趴」，12月31日晚間7點於時代大道開唱，由陳漢典、阿本、木木擔綱主持，卡司陣容華麗包含告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、Wing Stars、滅火器、熊仔、鼓鼓呂思緯、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、AcQUA源少年、洪暐哲、安吉、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay以及神祕嘉賓驚喜登場！

跨語言、跨曲風的音樂能量，將陪伴大家在花火綻放中迎向嶄新的115年！

從耶誕到跨年，就讓高雄一路陪你走過最暖心的年末假期！跨年晚會資訊請至（khnewyear.tw）查詢，我們不見不散！