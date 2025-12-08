浪漫聖誕季！佐登妮絲城堡飄雪、焦糖楓烤雞249開吃，冬季儀式感大爆發

佐登妮絲城堡推出南臺灣最大的人造雪景，每週末限時飄雪登場！城堡瞬間化身浪漫冬日仙境，帶你沉浸體驗最夢幻的聖誕氛圍。（圖／佐登妮絲提供）

浪漫的聖誕節，想好要去哪裡玩了嗎？佐登妮絲城堡打造夢幻飄雪聖誕季，另一邊則是焦糖楓以高規格火烤工法推出的「歲末吃雞」回饋企劃。浪漫與美味同步爆棚，讓今年的冬天變得格外值得期待。

想在台灣感受歐式雪國氛圍？佐登妮絲城堡今年再次帶來令人心醉的冬季飄雪，即日起至2026年2月22日，每週末下午16:00與17:00都會上演限定雪景。平安夜與聖誕節更加碼兩場降雪，讓遊客不用飛到歐洲，也能沉浸在最具儀式感的白色冬季。

城堡內除了飄雪，更結合美感展演、貴族舞會與雪景漫遊，創造身歷其境的童話般場景。頂樓穹頂三樓同時推出臺灣畫家陳秋玉個展「城堡故事與浪漫花語」，以獨特的「集象主義」呈現旅行、花卉與情感意象，讓漫步城堡的旅人彷彿走進一幅幅繽紛的畫作中，視覺與情感都能獲得滿滿滋養。

當然，最受大小朋友喜愛的佐美喵也不會缺席。牠將在 12/20、12/21 聖誕舞會中驚喜現身、隨遊行隊伍與民眾互動拍照、發送小禮物，用超萌療癒力點亮你的聖誕回憶。同時，2026 年世界年度夫人先生選拔賽也選在城堡舉辦，屆時各國選手將化身歐洲宮廷貴族，呈現華麗舞宴與城堡景致交織的獨一無二節慶魅力。

超人氣IP「佐美喵」聖誕驚喜登場！陪旅人一起參加聖誕巡遊、合影打卡，還有可愛小禮物限量發送，療癒指數爆表。（圖／佐登妮絲提供）

視覺與氛圍到位後，味蕾自然也不能缺席。今年佐登妮絲城堡攜手新天地餐飲集團，於 12/20、12/21 推出僅此兩日的「聖誕饗宴」Buffet。

星級主廚蔣育生精心設計以中西式料理交織的節慶菜單，其中最吸睛的莫過於現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」，外皮金黃油亮、肉質鮮嫩多汁，帶著迷迭香與檸檬清爽香氣，完美呈現聖誕大餐的儀式感。自助午餐早鳥優惠 999 元，即可享原價 1,280 元的吃到飽饗宴，還能帶走價值 2,470 元的聖誕大禮包，包括城堡門票三張與精選面膜組，可說是年度 CP 值最高的節慶方案。

聖誕饗宴隆重登場！佐登妮絲與新天地餐飲攜手推出節慶限定料理，還有主廚現切聖誕火雞，帶來視覺×味覺的雙重享受。（圖／佐登妮絲提供）

年末怎麼玩？寒沐聖誕酒吧、捷絲旅跨年房，雙城度假一次收藏

另外，連鎖串燒品牌焦糖楓即日起至 12/25 推出《歲末吃雞・感恩回饋》活動，將象徵豐盛與團聚的「烤全雞」以超佛心的 249 元限量販售，每日每店只有 5 隻。這款「噴香火烤雞」不只價格迷人，更以繁複的工法展現品牌的細心：雞隻先以漢方醃料與醬油醃製 24 小時，再進行高溫蒸烤鎖住肉汁，最後以紅外線炙燒讓外皮呈現琥珀色脆皮。外酥內嫩、肉汁爆滿，是冬季最療癒的派對靈魂食物。

焦糖楓推出感恩節限定「歲末吃雞・感恩回饋」活動，整隻烤雞感恩價249元，每日各店限量5隻。（圖／焦糖楓提供）

焦糖楓也同步推出回饋活動，活動期間購買烤雞就送 50 元回饋金；外帶店（唭哩岸、汐止店、文林店）滿 199 元還能加購 39 元大雞腿。想寄送給遠方親友則可透過網路預購，兩隻起即可享 299 元優惠價並享指定地區免運。

