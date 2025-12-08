浪漫落羽松大道Ｘ白茅草原美拍秘境！10大取景範本必拍亮點推薦

文／景點+ Carol整理報導

全新美拍落羽松秘境在這裡！「竹東文林路落羽松」不僅能賞秋冬限定的浪漫樹海大道，還能捕捉雪白的白茅草原同框畫面，快將秘境位置、10大取景範本及必拍亮點筆記起來！

竹東文林路落羽松同框白茅場景，吸引花迷前往捕捉美照。（圖／aday0530）

新竹縣竹東鎮這一處落羽松景點，地點位在竹東森林公園旁、樹杞林公園後山，這裡不僅能取景浪漫的落羽松樹海大道，還能將白茅草原一同入鏡，吸引網友前往拍照打卡。

於2025年12月6日拍攝的竹東文林路落羽松（落羽松顏色經微調後製）。（圖／aday0530，以下同）

這裡車子無法進入，可先將車輛停放於「樹杞林公園」，再導航至「新竹縣竹東鎮立幼兒園」，巷子走到底，從右手邊紅色鐵片缺口進入，往上走叉路往左步行至上方。

（圖／aday0530）

（圖／aday0530，以下同）

現場沿著文林路兩側，種有二、三十棵落羽松，落羽松旁山坡還有大片白茅可一同入鏡，除了白茅以外，必拍亮點則是充滿童話氛圍的「新竹縣竹東鎮立幼兒園」建築，搭配藍天白雲、層疊山巒，讓人隨手都能捕捉宛如置身異國的場景。

（圖／aday0530，以下同）

（圖／aday0530）

現場也可運用蜿蜒道路，拍攝浪漫的滿版落羽松全景，另外，這裡也是賞日出的絕佳地理位置，推薦景粉提前規劃行程！

【Info】

竹東文林路落羽松

地點：竹東森林公園旁／樹杞林公園後山

地址：新竹縣竹東鎮文林路33號

座標：24.728997, 121.085897（落羽松處）

