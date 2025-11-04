浪漫變大火！台中熱門餐酒館求婚放煙火釀災 恐吃15萬罰單

台中北屯一間熱門餐酒館發生火災事件，疑因客人包場求婚活動時施放煙火，不慎引燃周邊草叢，造成大約 20 平方公尺的火勢。當時火勢猛烈，濃煙瀰漫人行道，嚇得路人紛紛逃離現場。所幸消防人員迅速到場滅火，事件未造成人員傷亡。台中市消防局表示，此類煙火施放行為可能違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例，最高可處 15 萬元罰款。

平方公尺草地陷火海！北屯餐酒館「浪漫派對」慘變火場。(圖／民眾提供)

2 號晚上 7 點多，台中北屯洲際路上的一間餐酒館旁發生火災。現場疑似正在舉辦求婚派對，主辦方找來廠商施放煙火，卻不小心引燃旁邊的草叢。雖然初期有人試圖用滅火器控制火勢，但由於火勢太大，最終仍需警消人員到場撲滅。當時熊熊火焰不停吞噬雜草，火舌甚至竄上半空，濃煙佈滿人行道，嚇得路人趕緊遠離。火勢沿著草叢不斷延燒，宛如火神版的摩西分海。

台中求婚秀放煙火，２０平方公尺草叢燒。(圖／民眾提供)

這間餐酒館以廣場中央有棵大樹的特色酒吧聞名，常常舉辦求婚派對和 EDM 電音派對，在當地非常受歡迎。對於此次事件，餐酒館業者態度低調，不願接受採訪，僅透露確實有客人包場舉辦求婚活動。

北屯熱門酒吧遭祝福變災難，「煙火引燃草叢」嚇壞路人，最高罰15萬。(圖／TVBS)

台中市消防局危險物品管理科長楊世葆表示，經查為民眾求婚活動和施放升空內的煙火。消防安檢小組已在現場帶回 3 組爆竹煙火殘骸作為佐證。經檢視施放後遺留的煙火殘骸，這種施放行為恐違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例相關規定。楊世葆指出，此次雜草起火燃燒面積大約 20 平方公尺，如果施放行為查證確實違法，最高可開罰 15 萬元。

台中餐酒館「包場派對」燒出20平方公尺火場。(圖／TVBS)

所幸這起火災事件處理及時，沒有造成任何人員受傷。消防隊接獲報案後火速趕到現場，迅速展開滅火工作。這起事件也提醒大家在舉辦特殊活動時，必須特別注意施放煙火的安全問題，以避免類似意外再次發生。

