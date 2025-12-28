浪漫變災難！1700萬賓利7小時脫困沙灘 維修費40萬

台南觀夕平台27日下午發生離奇事件，一輛價值1700多萬的賓利衝進沙灘受困，加油門脫困反而越陷越深，甚至找來300萬的越野車救援也失敗。最後靠專業拖吊車到深夜11點才脫困，維修費高達40萬！

據了解，白色三門賓利不知何故衝進觀夕平台沙灘，結果當場受困！駕駛試圖脫困卻猛踩油門，導致車輪越陷越深。後來他找來開豪華越野車的朋友幫忙，用拖吊繩綁住準備拉車，但因為似乎不熟悉沙灘脫困技巧，結果兩台車都一起卡在沙灘上，真是令人哭笑不得！

白色三門賓利衝進觀夕平台沙灘受困，駕駛猛踩油門越陷越深！找來朋友的越野車幫忙，結果兩車雙雙卡在沙灘，真是哭笑不得！ 。（圖／台南道路救援張家班授權提供）

目擊者表示，當時越野車試圖拖拉賓利時，才剛移動一小段距離就一起陷入沙灘中。原本賓利車主帶著沙灘椅準備悠閒地欣賞日落，沒想到愛車受困，興致全無。最後無奈之下，只能躺在地上看星星，等待救援到來。

專業拖吊業者到場後，花了近7小時才成功將兩輛車拖離沙灘。其中，賓利的保險桿、傳動軸與避震系統均受損，維修費估計高達40萬元！此外，有民眾發現該車懸掛營業牌，但是否為租賃車仍無法確定。不過可以確定的是，經歷這次教訓後，駕駛應該再也不想重蹈覆轍了吧！

