浪漫違規！男子幫女友慶生糗了 「碼頭放煙火」最高恐挨罰15萬

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北市三重一名男子，為了要幫女友慶生，開車載她到忠孝碼頭，耍浪漫、放煙火，結果煙火秀開始後，不到一分鐘，就出現大批員警到場關切！因為明文規定，碼頭旁禁止施放煙火！男子幫女友慶生的代價，恐怕得吃上三萬到十五萬的罰鍰。

白色轎車車廂門打開開，一名男子，也就是駕駛本人，走到車尾，蹲下來點燃煙火，隨後與女友浪漫的坐在後車廂，近距離觀賞高空煙火秀！這煙火一放長達20秒，正當兩人，享受獨處甜蜜時光時，警車緩緩朝他們開過來。

目擊民眾：「好多警察欸，好好笑欸哈哈哈，警察那麼快喔。」

附近巡邏員警，花不到一分鐘就抵達現場，目擊民眾看傻，想說怎麼突然竄出那麼多員警，男子手裡拿著剛放完煙火的紙盒，配合盤查，他內心這時恐怕也冒出千百個為什麼。

民視記者馬聖傑：「想搞浪漫卻吸引警方到場關切，因為男子施放煙火的地點就在碼頭旁，這裡明文規定禁止施放煙火，但男子卻完全沒注意。」

不好意思了大哥，碼頭旁欄杆就有紅布條寫著，禁止施放煙火，這地點就在新北三重忠孝碼頭，男子當晚想幫女友慶生，開車來到這裡放煙火給女友驚喜，可能開心過了頭，不知自己違反規定。

其他民眾：「我覺得他們要放煙火的話，要提前看可不可以放。」

其他民眾：「那邊兩個大旗子，就說不能放煙火，還要放煙火。」

明文規定，碼頭、漁港、學校、圖書館...等地點，不得施放爆竹煙火，就算在合法地點，晚上10點過後隔天早上6點前也不能施放，恐怕得挨罰3到15萬元。女友生日，碼頭旁浪漫放煙火，沒想到生日蛋糕還沒拿出來，警察先來，荷包跟著大失血。

