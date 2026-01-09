浪濤淬鍊的冬季珍饈 東北角紫菜正當時

海女依循潮汐節奏，於礁岩密布的潮間帶尋找紫菜。(圖:新北市漁業處提供)

新北市漁業處九日表示，冬季來臨，東北季風吹拂東北角海岸，為當地帶來涼爽氣息，並帶來冬季限定的海洋美味。其中，被稱為「海中黑金」的紫菜是漁村冬日時令的代表性美食。新北市漁業處邀請大家趁冬季造訪東北角，品嘗海洋的極致鮮味。

紫菜屬紅藻，每年十一月至次年二月為主要採收期。受到東北季風與強勁浪潮洗禮，當地紫菜以柔韌質地和絲滑口感深受喜愛，成為冬季必嚐佳餚。在退潮時，貢寮漁民前往潮間帶採集紫菜，通常生長在浪花強拍的礁石上，雖質量優異，但採收挑戰頗大。採集過程中，漁民需觀察海況並穿戴防滑裝備，使用工具或徒手小心摘取紫菜以保護其結構。清理後的紫菜可冷凍保存或乾燥真空包裝，方便全年享用。

福隆富士海鮮餐廳推薦以紫菜烹煮的家常料理，如用大骨熬製湯底加入紫菜及吻仔魚的暖身湯品，或以蒜頭爆香快速翻炒的簡單家庭菜餚，都能充分展現紫菜的鮮甜和濃郁海味，體現漁村飲食文化的樸實與美味。

漁業處指出，東北角得天獨厚的環境孕育豐富海洋資源，不僅有旬產紫菜，貢寮鮑也廣受歡迎。他們鼓勵民眾趁紫菜採收期造訪東北角，品嚐美食、欣賞海岸美景、聆聽漁村故事，共度一段溫暖而獨特的冬日海味之旅。