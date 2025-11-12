浪花兄弟合體回歸 掀回憶殺

浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於武漢春浪20週年音樂節重磅合體。

記者戴淑芳∕台北報導

睽違15年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日在武漢春浪20週年音樂節重磅合體登場，瞬間引爆全場歡呼！開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。

這次演出不僅音樂合體，造型也充滿巧思，Darren為了常青更化身「造型總監」，親自幫常青搭配服裝、挑選內搭，還塗鞋子顏色跟加上飾品，當常青身著Darren嚴選黑色洞洞裝登場瞬間成焦點，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」

廣告 廣告

在舞台上的兩人雖然因為緊張有點生澀，但幸好兩人之前的默契依然存在，不時互補與眼神對望，粉絲直呼：「浪花兄弟的感情真的沒變！」浪花兄弟在演出尾聲特別獻上周杰倫經典組曲<晴天>、<不能說的秘密>、<稻香>、<聽見下雨的聲音>，向恩師兼好友致敬。

浪花兄弟重返舞台，不僅是一場回憶殺，更是一段關於友情、音樂與時間的美麗見證。