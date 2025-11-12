浪花兄弟回來了！ Darren、常青合體秒掀回憶殺 推手周杰倫「做這事」獻祝福

四季線上／陳軒泓 報導

由Darren邱凱偉、楊常青組成的「浪花兄弟」睽違15年合體登上武漢春浪音樂節，瞬間引爆全場歡呼，開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，兩人感性的說：「這一刻我們等了十五年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友」，Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」

浪花兄弟（左起常青、Darren）睽違15年再度合體登上大舞台（照片提供：杰威爾音樂）

Darren為了常青更化身「造型總監」，親自幫常青搭配服裝、挑選內搭，還塗鞋子顏色跟加上飾品，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」此外，Darren也為這次演出特別親手打造浪人頭飾，也與髮型討論耗費一小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別連線視訊給兒子看，兒子問說爸爸為何要把公雞放頭上，童言童語讓人哭笑不得。

Darren（左）化身造型總監為常青搭配服裝（照片提供：杰威爾音樂）

演出尾聲浪花兄弟特別獻唱周杰倫的〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉等經典歌曲，向恩師兼好友致敬。Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」而周杰倫雖未能親臨現場，仍特別錄製影片替兩人開場加油，影片一播放，全場驚呼連連，觀眾直說「浪花三兄弟永遠不散！」

浪花兄弟常青、Darren（中）合體開唱（照片提供：杰威爾音樂）

