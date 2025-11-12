浪花兄弟相隔15年合體 Darren親手打造髮型遭兒虧像公雞

浪花兄弟暌違15年在音樂節合體。（圖／杰威爾音樂提供）

由Darren邱凱偉、楊常青組成的浪花兄弟暌違15年，日前在武漢春浪20周年音樂節合體登場，開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，兩人感性說：「這一刻我們等了十五年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」甚至有觀眾從台灣、香港、北京專程飛來武漢，只為親眼見證這場青春重逢的舞台奇蹟。

Darren邱凱偉、楊常青都很看重此次演出。（圖／杰威爾音樂提供）

這次演出不僅音樂合體，造型也充滿巧思，兩人特別挑選英倫品牌皮外套為基底，並說好以浪花為主題各自創作皮衣繪圖，Darren用抽象筆觸展現海浪結合舞台燈光能量，象徵浪花精神不滅；楊常青則以細膩線條描繪海浪與日月星辰，展現時間流動與友情延續，Darren表示：「手繪這件皮外套不只是紀念，也是一段旅程，每一道線條都代表這十五年的心路歷程。」

Darren為了楊常青更化身「造型總監」，親自幫楊常青搭配服裝、挑選內搭，還塗鞋子顏色跟加上飾品，當楊常青身著Darren嚴選黑色洞洞裝登場瞬間成焦點，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」楊常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還滿自在的。」

Darren也為了這次演出親手打造浪人頭飾，與髮型討論耗費一小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別連線視訊給兒子Travis看，兒子問說：「爸爸為何要把公雞放頭上？」童言童語讓人哭笑不得。兩人的恩師兼好友周杰倫雖然未能到場，仍特別錄製影片加油打氣，Darren感恩地說：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」

Darren的髮型被兒子虧像公雞。（圖／杰威爾音樂提供）

