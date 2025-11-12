浪花兄弟睽違15年合體！周杰倫做一事全場瘋狂尖叫

浪花兄弟由Darren邱凱偉及楊常青組成，當年因恩師兼好兄弟周杰倫的推波助瀾下，算是小有名氣，時隔15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，開場曲〈你是我的OK蹦〉，前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。兩人感性的說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」

在舞台上的兩人雖然因為緊張有點生澀，但幸好之前的默契依然存在，不時互補與眼神對望，粉絲直呼：「浪花兄弟的感情真的沒變！」浪花兄弟在演出尾聲，特別獻上周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈聽見下雨的聲音〉等，向恩師兼好友致敬。Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他，就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」

周杰倫雖未能親臨現場，仍特別錄製影片，替兩人加油，影片一播放，全場驚呼連連，觀眾直說「浪花三兄弟永遠不散！」，將氣氛推向高潮。浪花兄弟重返舞台，不僅是一場回憶殺，更是一段關於友情、音樂與時間的美麗見證。兩人笑說：「這次浪花再起，我們不會讓浪退太久！」未來也計畫持續創作與演出，讓「浪花精神」繼續延伸。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導