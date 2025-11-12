浪花兄弟睽違15年合體 周杰倫「現身」全場尖叫

浪花兄弟睽違15年合體。（圖／杰威爾音樂提供）





睽違十五年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於9日在武漢春浪20周年音樂節重磅合體登場，瞬間引爆全場歡呼！開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。

浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）9日在武漢春浪20周年音樂節合體。（圖／杰威爾音樂提供）

浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）9日在武漢春浪20周年音樂節合體。（圖／杰威爾音樂提供）

兩人感性的說：「這一刻我們等了十五年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」演出結束後，兩人緊張的心情稍稍鬆一口氣，多位粉絲留言：「青春回來了」、「浪花不老」，甚至有觀眾從台灣、香港、北京專程飛來武漢，只為親眼見證這場青春重逢的舞台奇蹟。

廣告 廣告

這次演出不僅音樂合體，造型也充滿巧思。兩人特別挑選英倫品牌皮外套為基底，各自手繪創作專屬款式。兩人說好以浪花為主題各自創作皮衣繪圖，Darren以抽象筆觸展現海浪結合舞台燈光能量，象徵浪花精神不滅；常青則以細膩線條描繪海浪與日月星辰，展現時間流動與友情延續。

浪花兄弟兩人手繪外套。（圖／杰威爾音樂提供）

浪花兄弟兩人手繪外套。（圖／杰威爾音樂提供）

Darren也感性的說：「手繪這件皮外套不只是紀念，也是一段旅程。每一道線條都代表這十五年的心路歷程。」他也為了常青更化身「造型總監」，親自幫忙搭配服裝、挑選內搭，還塗鞋子顏色跟加上飾品，當常青身著Darren嚴選黑色洞洞裝登場瞬間成焦點，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」

Darren也為了這次演出特別親手打造浪人頭飾，也與髮型討論耗費一小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別連線視訊給兒子Travis看，兒子問說爸爸為何要把公雞放頭上，童言童語讓人哭笑不得。

浪花兄弟默契依舊在。（圖／杰威爾音樂提供）

浪花兄弟默契依舊在。（圖／杰威爾音樂提供）

浪花兄弟在舞台上雖然因為緊張有點生澀，但幸好默契依然存在，不時互補與眼神對望，兩人在演出尾聲特別獻上周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉向恩師兼好友致敬。

Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」而周杰倫雖未能親臨現場，仍特別錄製影片替兩人開場加油，影片一播放，全場驚呼連連。



【更多東森娛樂報導】

●周董爆提告魔術師好友 代操比特幣「2億不見」

●回憶殺！浪花兄弟睽違15年合體 周杰倫錄影片打氣

●出道25週年！周杰倫「感性發聲」慘遭昆凌吐槽1事

