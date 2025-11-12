浪花兄弟隔15年合體 唱周董組曲致敬

暌違15年，浪花兄弟Darren邱凱偉、楊常青9日在武漢春浪20周年音樂節合體，兩人開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，立刻引發全場歌迷歡呼、跟著合唱，Darren感動到快要哭出來，兩人說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友。」周杰倫（周董）雖未能到場，仍錄製影片替兩人加油，將氣氛一開始就推向高潮。

Darren為這次合體當起造型總監，幫楊常青挑選了一套黑色洞洞裝，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下。」楊常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持。」Darren也打造浪人頭飾，耗費1小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別視訊給兒子Travis看，不料兒子竟問爸爸為何要把公雞放頭上，讓他哭笑不得。

兩人久違合體，既緊張又有點生澀，但默契依舊，還獻唱周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉等，向恩師兼好友致敬。Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟，今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」