「浪花兄弟」睽違15年回歸 周杰倫當最強應援

「浪花兄弟」Darren（邱凱偉）、楊常青睽違15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，周杰倫特別錄製影片替2人開場加油，2人在演出尾聲特別獻上組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬，Darren感性表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟，今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」

開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV，2人感性表示：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友。」Darren也說：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退。」

這次演出造型也充滿巧思，2人特別挑選英倫品牌ALLSAINTS皮外套為基底，各自手繪創作專屬款式，Darren說：「手繪這件皮外套不只是紀念，也是一段旅程。每一道線條都代表這15年的心路歷程。」

Darren更化身造型總監，親自幫楊常青搭配黑色洞洞裝，笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下。」楊常青害羞地說：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」

為了這次演出，Darren特別親手打造浪人頭飾，耗費1小時編織設計浪花頭，演出前特別跟兒子Travis視訊，Travis問為何要把公雞放頭上，童言童語讓人哭笑不得。

