浪花男子萬聖節變裝太吸睛 新單曲再創單曲銷售紀錄

日本男團浪花男子推出最新雙A面單曲《非對稱 / Black Nightmare》，首週銷量達34.8萬張，登上日本Oricon公信榜單曲週榜冠軍。自2021年11月22日發行出道單曲《初心LOVE》以來，他們已連續9作奪冠，且累計9作首週銷量均突破30萬張，再度刷新自身紀錄。

單曲收錄的兩首主打曲皆為團員主演日劇主題曲。〈非對稱〉作為大橋和也主演朝日電視台週六夜間劇場「復仇間諜」主題曲，以哀傷旋律與情感豐富的舞曲風格呈現王道情感；〈Black Nightmare〉則是藤原丈一郎主演關西電視台 × FOD 合作劇集「Laundering」主題曲，以強烈挑釁感的重複歌詞和上癮旋律搭配鮮明舞蹈，展現截然不同的魅力。

此外，浪花男子每年以「浪花萬聖節（NaniHalo）」公開的萬聖節變裝，今年再度引發話題。西畑大吾化身《鬼滅之刃》炭治郎，紅髮紅眼細節逼真；長尾謙杜扮成《獵人》庫洛洛，大西流星則化身《亂馬½》早乙女亂馬；大橋和也打破常規，挑戰維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》造型；藤原丈一郎以電影《小鬼當家》凱文亮相，道枝駿佑變身《東京喰種》金木研，高橋恭平則化為《火影忍者》宇智波佐助收尾。粉絲對團員們的高還原度與精緻造型大讚不已，表示「什麼造型都能駕馭，太厲害了！」

浪花男子最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》台壓普通版將於本週五（11/7）正式發行。

