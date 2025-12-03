浪花男子藤原丈一郎遊迪士尼竟被拜託拍照 靠姐姐教學解鎖「免排隊祕訣」

浪花男子藤原丈一郎去迪士尼樂園玩被路人要求幫拍照，都沒被認出是明星。（網路圖片）

日本偶像男團藤原丈一郎最近在廣播節目分享去迪士尼樂園玩的小插曲，他笑說原本只是和兩位大學同學出去玩，沒想到竟被路人接連拜託拍照，最後「大概拍了一兩百張左右」。最妙的是，所有被拍的人都完全沒認出他。

他說當天正在幫朋友拍照，結果路人看到就來詢問能不能幫忙拍，包括家庭旅行的也有女孩子結伴來玩的；其間遇到一組兩位女性，她們在聖誕樹前拍完，又突然說要拍轉身仰望聖誕樹的各種姿勢，最後甚至說要跳起來拍，藤原丈一郎在廣播節目說到這段時，笑說當時在想「不知道要拍到什麼時候。」有趣的是，藤原的友人還拍下他專注拍照的側影留念。

藤原丈一郎在廣播節目分享與大學同學去迪士尼玩的趣事。（翻攝naniwanderful X）

而同行的兩位朋友都是已婚人士，在紀念品店為了買小禮物給老婆們忙得不可開交，讓他這個未婚者站在一旁看著都覺得超有趣。另外一段插曲是三人玩到肚子餓，卻發現連想買爆米都得花30分鐘排隊；於是藤原丈一郎向迪士尼粉絲的姐姐求救「肚子餓了，不想排隊啦」，果然姐姐教他們可以用app 預訂餐廳，這樣時間到就能進去吃，讓他驚呼原來還有這招！

浪花男子是日本人氣男團。（翻攝浪花男子IG）

