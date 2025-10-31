浪襲影像判釋與數值模擬預警技術上線 強化花蓮海岸公路與港區防災安全

為提升海岸公路及港區防波堤的防災管理效能，交通部運輸研究所（下稱運研所）攜手國立成功大學共同研發「浪襲影像判釋示警與數值模擬預警技術」，以即時監測與預測颱風期間的浪襲風險。該技術結合影像分析、人工智慧（AI）深度學習與波浪數值模擬模型，成功建立「花蓮海岸公路浪襲預警系統」與「花蓮港東堤越波示警及預警系統」，協助公路及港務單位於颱風來襲時即時掌握現場狀況，進行封路管制、巡查與防災決策，確保用路人與作業人員安全（見圖）。

廣告 廣告

花蓮台十一線「人定勝天」路段位處海岸線旁，於颱風季節常遭受強浪拍擊，導致公路溢淹與路基淘刷，對通行安全構成威脅。同時花蓮港東防波堤因平時有施工、巡查及釣魚活動，若遇大浪也存有嚴重浪襲風險。

為解決此問題，運研所自一一一年起與國立成功大學合作，於前述兩處設置監測攝影機，透過影像判釋技術即時辨識海浪溯升及越波情形，並結合AI深度學習模型，提高浪襲事件自動識別準確率。

另，研究團隊也導入波浪數值模擬技術，以不同海象條件進行模擬，再搭配機器學習方法建立「數值預警模組」。該模組能在颱風來襲前預測浪襲可能性與強度，提供花蓮工務段與花蓮港務分公司防災決策依據。兩項系統整合後，可即時呈現海象觀測資料、浪襲影像判釋結果及模擬預測資訊，讓管理單位在封路、工程調度與安全巡查等作業上更加精準高效。

其中，「花蓮港東堤越波示警及預警系統」為一一四年度最新成果，目前已提供花蓮港務分公司應用於港區工程施工安全與災害防範。由於一一三年康芮颱風造成花蓮港東堤受損，並進行修復工程，該系統可即時監測浪高與越波情況，協助現場人員依據預警資訊採取安全措施。

「花蓮海岸公路浪襲預警系統」也已投入實際應用。花蓮工務段在颱風期間透過系統資訊進行封路決策與巡查安排，並依據研究成果於一一四年六月在易受浪襲路段增設消波塊，以減輕波浪衝擊。雖然此舉有效降低浪襲機率，但由於長期波浪作用仍可能導致結構損耗，因此浪襲影像判釋及數值預警系統仍具持續監測的必要性，可於颱風季節進一步確保行車與設施安全。

運研所指出，該項技術成果不僅強化地方防災應變能力，也展現跨域合作實質成效。未來將持續精進模型準確度與資料整合深度，推動系統於其他沿海公路及港區複製應用，建構更完善的海岸防災監測網絡。

該研究團隊所開發的浪襲影像判釋技術，已於一一二年獲得社團法人臺灣災害管理學會「二○二三獎賞活動」之「優良事蹟獎」肯定，顯示其在防災科技創新領域的前瞻價值。運研所表示，未來將持續結合人工智慧、物聯網與大數據分析，推動智慧化防災決策支援系統，朝向「主動預警、精準防災」的願景邁進，守護民眾生命安全與重要交通設施營運穩定。