浪貓因罕見疾病一度瀕死！暖心志工救援幫助牠重獲新生

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一則暖心的寵物故事引起網上熱議，一隻因罹患罕見疾病遭路人嫌棄，獨自蜷縮在大樓暗處等死的流浪貓，在被暖心志工救援後，不僅成功恢復健康，外表與精神狀態也煥然一新，完全與之前判若兩貓，甚至因此找到了屬於自己的新家。

根據外媒報導，杜拜當地動物救援組織「TY朋友救援」創辦人阿卡斯（Tasqueen Zahra Akkas）數月前接獲民眾通報，指稱一棟大樓空地內出現一隻狀況極差的流浪貓，貓咪長時間縮在角落，臉部嚴重潰爛、毛髮凌亂，對外界完全沒有半點反應，有人嘗試餵食與靠近，牠卻連抬頭的力氣也沒有。

廣告 廣告

由於浪貓的外觀實在淒慘，不少路人選擇視而不見，但也有人於心不忍，擔心牠正在等死，最終通報救援組織求助，阿卡斯趕到現場後發現貓咪嚴重脫水，雙眼因發炎幾乎無法睜開，狀況令人心碎，她立即用毛毯將貓咪包起，抱在懷中送往動物醫院，並替牠取名為「小寶貝（Baby Girl）」。

「小寶貝」經過長期的治療與照顧後，已經恢復成正常貓咪的模樣

(示意圖/Unsplash)

貓咪的檢查結果讓獸醫相當震驚，「小寶貝」的體重僅1.6公斤，因罹患甲狀腺功能亢進，幾乎無法進食，再加上長期未治療導致身體急速衰弱，所幸在接受藥物與抗生素治療後，牠的食慾與精神逐漸恢復，毛髮狀況也慢慢改善，短短四個月體重變增加近兩公斤，恢復成正常貓咪的模樣。

後來救援組織將「小寶貝」的領養資訊分享至社群平台，被美國印第安納州的女子麥卡洛（Kim McCullough）看見，由於她本身已養了兩隻甲亢貓，對相關照護並不陌生，最終決定跨國領養，如今的「小寶貝」在新家中健康又漂亮，與過去那隻等死的流浪貓形成強烈對比，重拾了對生命的希望。