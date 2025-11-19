浪貓外表超兇！ 見人伸手牠「主動上前討摸」 反差模樣網笑：面惡心善

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

有些貓咪的外表看起來高冷，兇巴巴的讓人不敢靠近，但其實內心卻非常溫柔。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻外表兇神惡煞的流浪貓，明明看起來一臉不耐、滿臉殺氣，卻在被人輕輕撫摸後，開口發出「奶音喵叫」，反差之大讓網友笑翻直呼：「真的是面惡心善」。

一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻浪貓趴在路邊，眼神犀利、表情冷酷，看起來兇得彷彿誰靠近都會挨一爪。當一名男子靠近，小心伸手暗示想摸摸牠時，貓咪更是立刻瞪大眼、耳朵後壓，一副「別碰我」的模樣，盯著男子似乎在思考什麼。沒想到下一秒，牠突然開口發出溫柔的喵聲，瞬間從「黑幫老大」變成「小奶喵」，還主動用頭去蹭男子的手，可愛乖巧的反差模樣讓在場人全笑出來。

影片曝光後吸引上萬人觀看，網友們看完紛紛留言表示，「看到的都是表象」、「貓：我這叫做面惡心善」、「貓咪真是性情難測」、「牠思考了一下」、「面惡心善的小咪，討摸摸的模樣真可愛」、「我很兇，可是我很溫柔」、「外表兇實際上很溫柔的」、「貓貓每次在做任何事情都會先思考一會才作決定」、「貓是貓、喪彪是喪彪、擼貓是擼貓，都沒有矛盾」。

