浪貓的移動堡壘！女子特地買車打造「避風港」讓小貓入住

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外日前發生一起暖心的寵物故事，一名女子為了守護社區裡的流浪貓，竟想出令人動容又充滿巧思的方法，由於她所居住的公寓禁止住戶飼養貓咪，公共空間也不得堆放雜物，卻仍在規定之下替三隻流浪貓打造出一處「合法避風港」，讓小貓們終於有了能安心休息的地方，故事曝光感動無數網友。

根據外媒報導，這名來自巴西的女子「 Aninha Forti 」長期居住在一棟不開放飼養寵物的公寓，但她家附近常有三隻流浪貓出沒，多年以來她默默提供食物與基本照顧，看著貓咪一步步撐過艱難的街頭生活。

不料，前陣子大樓管理方突然依照建築規定，要求全面清理公寓周邊與公共區域，不得留下任何非必要物品，這也意味著，貓咪可能再也無法在公寓附近停留或避雨，這突如其來的規定讓女子十分焦慮，她回憶起在認識這三隻貓之前，牠們長期挨餓受寒，生活過得相當困苦，如今若連最後能遮風擋雨的角落都失去，處境恐怕更加艱難。

女子最終購買了一輛汽車，並將貓咪的睡墊、食盆與日用品全數安置在車內

(示意圖/Unsplash)

女子思考再三後，最終決定購買了一輛汽車，並將車停放在公寓車庫中，依照公寓規定，車庫僅能停放車輛，不得堆放其他物品，因此她巧妙地把貓咪的睡墊、食盆與日用品全數安置在車內，既符合規範，也替貓咪保留一處安全空間。

如今的三隻流浪貓終於有了能安心入睡的地方，牠們不必再直接暴露在風吹雨淋之中，這則故事在網路上流傳後，迅速引發熱議，不少網友紛紛留言表示感動，有人稱讚她「在規則裡做到最大善意」，也有人感嘆，雖然只是停車位裡的一輛車，卻也能成為流浪貓生命中最重要的庇護。